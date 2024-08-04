Военнослужащие Воздушных сил стали настоящими народными героями, отметил Сырский.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сирьский поздравил пилотов с Днем Воздушных Сил Украины.

"В начале полномасштабной агрессии российские оккупанты были уверены, что первыми ракетными ударами они полностью уничтожили украинские воздушные силы. Но защитники украинского неба, дали захватчикам мощный бой. Воины противовоздушной обороны с первого дня полномасштабной вооруженной агрессии эффективно отражали ракетные атаки. Своими самоотверженными профессиональными действиями сорвали планы агрессора", - написал Сырский в своем Telegram-канале

Он также добавил, что украинские пилоты стали настоящими народными героями. Поэтому не зря один из центральных проспектов Киева недавно был переименован в честь Воздушных сил.

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"Воздушные силы Вооруженных Сил Украины реформируются и совершенствуются прямо в горниле войны. Украинские воины поражают наших союзников и партнеров своим опытом и скоростью, с которой они осваивают новейшие образцы западной военной техники. Спасибо ветеранам Воздушных сил, которые в первые часы полномасштабной вооруженной агрессии вернулись в ряды Вооруженных Сил Украины и стали на защиту украинского неба. Склоняю голову в скорби по каждому украинскому защитнику и защитнице, которые навсегда остались в украинском небе... Вечная память и вечная слава Героям украинского неба!", - добавил Сырский.

Также, украинских пилотов с праздником поздравил и Командующий Воздушных Сил Николай Олещук. Он напомнил, что каждый день Воздушные Силы вместе с противовоздушной обороной всех Сил обороны Украины отражают воздушные атаки врага.

"За два с половиной года Воздушные Силы уничтожили более 8000 воздушных целей врага: сотни самолетов и вертолетов, тысячи крылатых ракет и беспилотников. Украинские пилоты совершили более 20 тысяч боевых вылетов, большинство - на боевое применение авиационных средств поражения", - добавил Олещук.

Воздушные Силы Украины - последние новости

Накануне в ВС показали, как оккупанты ракетами бьют по макетам стоянок самолетов. В частности, там отметили эффективность ложных позиций ПВО, стоянок самолетов и другой техники.

Тем временем украинские пилоты на F-16 начали применять западные истребители в небе над Украиной. По информации The Telegraph, современные военные самолеты пока использовались только в качестве "противовоздушной обороны".

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