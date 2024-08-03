Каждый такой удар приближает справедливое окончание войны, заявил президент.

Главнокомандующий ВСУ, генерал-полковник Александр Сырский доложил президенту Украины Владимиру Зеленскому детали новых ударов по объектам в России. Об этом рассказал глава государства в своем вечернем обращении к украинцам 3 августа.

"Прежде всего сегодня - благодарность каждому нашему воину и всем работающим в нашей "оборонке" за удары по российским аэродромам, нефтепереработке и логистике. Это наиболее эффективно - когда последствия русской войны возвращаются домой в Россию, и когда на оккупированной территории нашего государства у врага нет ни одного спокойного места", - отметил он.

По его словам, каждый такой удар приближает справедливое окончание войны:

"Справедливое для нас, для мира, для Украины, для всех, кто ценит жизнь".

Обращение Зеленского 3 августа

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