В Врздушных силах показали видео боевой работы вражеских "Искандеров" по украинским макетам.

В Воздушных силах рассказали об эффективности ложных позиций ПВО, стоянок самолетов и другой техники.

"Ложные позиции ПВО, стоянок самолетов и другой техники Воздушных сил эффективно работают", - утверждают Воздушные силы. Там объяснили, что враг тратит больше ресурсов, средств разведки, баллистических и крылатых ракет, ударных БпЛА. "А мы - сохраняем людей и технику, и бьем в ответ!", - констатировали защитники неба.

"Макетов, как и дронов, много не бывает, чем будет больше, тем лучше", - подчеркнули в Врздушных силах и опубликовали видео боевой работы вражеских "Искандеров" по украинским макетам.

Война в Украине: атаки дронов

Силы обороны Украины в ночь на 26 июля сбили 20 российских ударных беспилотников типа "Шахед". Как сообщил командующий Воздушных сил ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук, противник ударил баллистической ракетой "Искандер-М" из Ростовской области по Донецкой области и ударными БпЛА типа "Shahed" с направлений: мыс Чауда - Крым и Курск.

"Радиотехническими войсками Воздушных сил обнаружено и осуществлено сопровождение 22 "шахедов". 20 из них сбиты противовоздушной обороной в Херсонской, Сумской, Житомирской и Черниговской областях", - сообщил Олещук.

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