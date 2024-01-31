Причина неприбытия должна быть документально подтверждена в течение трех суток.

Есть 4 уважительные причины неявки по повестке в территориальные центры комплектования и социальной поддержки. Об этом говорится в проекте закона о мобилизации, внесенном накануне Кабинетом министров Украины на рассмотрение Верховной Рады.

Согласно документу, уважительными причинами неприбытия гражданина в срок, указанный в повестке, которые подтверждены документами соответствующих уполномоченных государственных органов, признаются:

препятствие стихийного характера;

болезнь гражданина;

действия страны-агрессора или другие обстоятельства, лишившие его возможности лично прибыть в указанные пункт и срок;

смерть его близкого родственника (родителей, жены (мужа), ребенка, родных брата, сестры, деда, бабы) или близкого родственника его жены (мужа).

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Также законопроектом предусмотрено, что о причинах неприбытия гражданин должен сообщить ТЦК в течение трех суток от определенных в повестке даты и времени прибытия.

Законопроект о мобилизации: что надо знать

Во вторник, 30 января, Кабмин передал в Раду обновленную версию законопроекта о мобилизации. Среди прочего, документом определяется четкий срок службы на период военного положения. Люди с инвалидностью всех групп будут освобождены от военной службы. Добровольцы будут иметь отсрочку на 2 месяца для решения личных вопросов и подготовки к мобилизации. Кроме того, предусмотрен ежегодный основной отпуск во время действия военного положения, который в течение календарного года может предоставляться частями.

Также законопроект предусматривает, что после мобилизации все граждане проходят обязательную военную подготовку сроком в 2-3 месяца - то есть человек не может быть отправлен сразу на фронт.

При этом срочная служба отменяется, зато вводится базовая военная подготовка. Человек в возрасте 18-24 лет самостоятельно выбирает, когда ее пройти. Сама подготовка будет занимать максимум 5 месяцев, в течение которых за человеком сохраняется его рабочее место.

Также документом предлагается предоставление денежного обеспечения минимум 20 тыс. грн за месяц без учета дополнительного вознаграждения, которое на период действия военного положения может составлять от 30 до 100 тыс. грн.

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