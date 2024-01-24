Он приговорен к 4 годам тюрьмы, однако освобожден от наказания с испытательным сроком в 2 года.

В Полтавской области мужчина получил условный срок наказания за уклонение от мобилизации. Такой приговор в январе вынес Козельщинский районный суд Полтавской области.

В частности, судом установлено, что в июне 2023 года указанный гражданин прошел военно-врачебную комиссию, которой был признан годным к военной службе. В ноябре он получил две повестки с целью отправки в воинскую часть, однако в обоих случаях не прибыл в ТЦК.

По словам мужчины, всего за период с лета по осень 2023 года ему вручили 18 повесток.

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Он утверждал, что несколько раз повестки переписывались - менялись даты и время в связи с допущенными работниками ТЦК ошибками. Каждый раз он добросовестно являлся, его отправляли в различные воинские части, однако там его не взяли – не подходил по состоянию здоровья. Поэтому его постоянно возвращали обратно. Однако впоследствии в ТЦК снова вручали очередную повестку.

Военнообязанный отметил, что в очередную назначенную дату – 9 ноября – он уже не явился, потому что разочаровался в "системе". После этого к нему приехали представители полиции, которые опросили его и в очередной раз направили в ТЦК для получения повестки, которую он получил на 26 ноября, но снова не явился.

Мужчина говорил о беспорядке в системе ТЦК, утверждал, что в его военном билете, который хранится в военкомате, не отражена вся информация о его учете, а вместо этого работники ТЦК постоянно исправляют в нем даты, вместо внесения действительной информации.

По его словам, все это повлияло на него и он решил не являться по двум последним повесткам.

Мужчина признал свою вину в уклонении от мобилизации. Он приговорен к 4 годам тюрьмы, однако освобожден от наказания с испытательным сроком в 2 года.

Закон об усилении мобилизации в Украине - детали

11 января Кабинет министров отозвал из Верховной Рады скандальный законопроект об усилении мобилизации. Ряд норм документа вызвали дискуссии, в частности, электронные повестки, изъятие у предпринимателей авто, расширение полномочий работников ТЦК, призыв людей с инвалидностью третьей группы и прочее.

После доработки его повторно вынесут на рассмотрение парламента.

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