Парламент принял закон, которым приближает высшее образование к европейским стандартам.

Верховная Рада Украины приняла евроинтеграционный закон, которым совершенствуется образовательный процесс в высшем образовании Украины.

За принятие закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно развития индивидуальных образовательных траекторий и совершенствования образовательного процесса в высшем образовании" (регистрационный номер 10177) проголосовало 306 народных депутатов.

Министр образования и науки Оксен Лисовой отмечает, что этот закон является составляющей комплексной трансформации системы высшего образования ради повышения качества обучения в университетах.

Видео дня

"Ключевая идея этого закона - создать больше возможностей и дать больше свободы студентам. Например, самостоятельно регулировать темп и продолжительность обучения, а также, при необходимости, менять специальность после года или полутора обучения, благодаря введению междисциплинарных образовательных программ на бакалаврском уровне", - подчеркнул он.

По его словам, если на момент поступления человек еще не определился со специальностью, на которой хочет учиться, он сможет сначала поступить на междисциплинарную образовательную программу в пределах одной или нескольких отраслей знаний, а уже после первого курса принять окончательное решение по специальности или и в дальнейшем получать междисциплинарное образование.

Министр отмечает, что также закон дает возможность студентам-контрактникам самостоятельно определять продолжительность обучения в университете. "Кто-то сможет завершить 4-летнюю бакалаврскую программу за три года или наоборот - совместить обучение с работой и завершить необходимые 240 кредитов ЕКТС (единица измерения учебной нагрузки студента, необходимой для получения определенных результатов обучения, которая составляет 30 академических часов полной учебной нагрузки студента - УНИАН) за 6-8 лет", - подчеркнул Лисовой.

Минист отмечает, что закон усиливает автономию университетов, поскольку они смогут самостоятельно определять инструменты для достижения установленных стандартом компетентностей по нерегулируемым специальностям. По его словам, стандарты высшего образования будут обновляться в течение следующих месяцев. В этих стандартах появится больше избирательности, что в конечном итоге увеличит конкуренцию в университетах - лучшие преподаватели с инновационными курсами получат больше возможностей, а студенты - более высокое качество.

"Для регулируемых, таких как право, медицина или правоохранительная деятельность, будут детально определены требования к компетентностям и результатам обучения. Ведь для этих специальностей предусмотрены государственные квалификационные экзамены", - отмечает Лисовой.

При этом подчеркнул, что принятый закон приближает Украину к европейским стандартам высшего образования.

Народный депутат Украины Наталья Пипа отмечает, что через год после прекращения военного положения в Украине студенты получат возможность индивидуально выбрать образовательные программы, вид и формы обучения.

Она сообщила, что высшие учебные заведения Украины смогут самостоятельно разрабатывать и реализовывать образовательные программы. "Также определен алгоритм признания результатов предыдущего обучения, полученных путем неформального и информального образования", - отмечает Пипа.

Образование в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, в январе 2024 года министр образования и науки Оксен Лисовой сообщил, что в Украине за последние 15 лет количество студентов сократилось почти вдвое, поэтому число высших учебных заведений (ЗВО) уменьшат путем объединения.

Он подчеркнул, что ЗВО, которые присоединяются к большим вузам, сохранят определенную степень автономности, трансформируясь в отдельные институты или факультеты. Научные школы получают дополнительные возможности для развития, "не растворяясь" в вузе, к которому присоединяются.

Лисовой пояснил, что объединение вузов будет происходить дифференцированно.

Вас также могут заинтересовать новости: