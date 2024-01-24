Министр отметил, что ситуация с вузами не соответствует современным требованиям и реалиям.

В Украине за последние 15 лет количество студентов сократилось почти вдвое, поэтому число высших учебных заведений (ВУЗ) уменьшат путем объединения.

Министр образования и науки Оксен Лисовый подробно рассказал, что предусматривает модернизация ВУЗов и какие преимущества она будет иметь. Министр отметил, что ситуация с вузами не соответствует современным требованиям.

Он отметил, что в 2009 году в стране работало 350 высших учебных заведений, где в среднем получали образование по 6 700 студентов. Однако в настоящее время количество ВУЗов насчитывает 300, а среднее количество студентов в каждом из них составляет примерно 400 человек.

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"Количество поступающих ежегодно уменьшается и, к сожалению, эта тенденция будет продолжаться. Основная причина - депопуляция. Также свою роль играет война", - пояснил ситуацию Лисовый.

По его словам, в результате объединения ВУЗов, которые присоединятся к другим ВУЗам, будут иметь такие преимущества:

большие возможности для развития научно-образовательного потенциала;

доступ к инвестициям программы Всемирного банка в учебно-научном и лабораторном оборудовании для целевых нужд института или факультета;

возможность сконцентрировать ресурсы на подготовке конкурентоспособных специалистов для конкретной отрасли.

Он подчеркнул, что ВУЗы, которые присоединяются к более крупным ВУЗам, сохранят определенную степень автономности, трансформируясь в отдельные институты или факультеты. Научные школы получают дополнительные возможности для развития, "не растворяясь" в ВУЗе, к которому присоединяются.

Лисовый пояснил, что объединение ВУЗов будет проходить дифференцированно.

Он добавил, что на обучение студентов реорганизация учебных заведений не повлияет. Изменения будут касаться уже будущих соискателей высшего образования.

ВУЗы в Украине

5 января премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в Украине в рамках реформы высшего образования вводят модель государственных грантов для студентов, которые позволят полностью или частично покрыть расходы на обучение.

А в октябре 2023 года глава Минцифры Михаил Федоров рассказал о планах государства по изменению процесса получения высшего образования. По его словам, теперь студенты смогут выбирать, сколько учиться, а также менять специальность. Кроме того, контрактники смогут регулировать сроки обучения.

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