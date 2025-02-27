'Стальной фронт' Рината Ахметова планирует производить полевые госпитали нового формата

В этом году инициатива "Стальной фронт" Рината Ахметова продолжает расширять поддержку украинских защитников, совершенствуя свою стратегию помощи на передовой. В интервью телеканалу "Прямой" операционный директор Группы Метинвест Александр Мироненко заявил о важных изменениях в подходе к медицинской помощи военным.

"В этом году мы планируем еще несколько [госпиталей] реализовать. Но после консультаций с медиками мы переходим от крупных госпиталей (на 3-4 бригады) к госпиталям бригадного и батальонного уровня, которые будут приближены к линии фронта, чтобы еще эффективнее оказывать помощь", - отметил Мироненко.

Такое решение продиктовано практическими потребностями военных и опытом использования уже открытых госпиталей. Меньшие, более мобильные госпитали позволят оперативно реагировать на потребности подразделений непосредственно в зоне боевых действий.

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Напомним, что "Стальной фронт" уже реализовал ряд медицинских инициатив, в частности создал первый в Украине подземный госпиталь на передовой, который получил высокую оценку со стороны военных и международных экспертов.

'Стальной фронт' Рината Ахметова планирует производить полевые госпитали нового формата

"Стальной фронт" - это совместная инициатива всех бизнесов Рината Ахметова, которая объединяет их помощь силам обороны Украины. На данный момент сумма, направленная Ринатом Ахметовым на поддержку Украины, превысила 11,3 млрд грн.

'Стальной фронт' Рината Ахметова планирует производить полевые госпитали нового формата