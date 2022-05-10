Во время разведки спасатели заметили, что в охваченном дымом помещении лежит кот и практически не подает признаков жизни.

В Умани Черкасской области спасатели реанимировали кота, которого вытащили из горящей квартиры.

Об этом информирует Главное управление ГСЧС Украины в Facebook.

"9 мая около 16:15 в Службу спасения "101" поступило сообщение, что на улице Тыщика, в 5-ти этажном жилом доме возник пожар в жилой комнате", - сказано в сообщении.

На ликвидацию пожара прибыли пожарные 14-й Государственной пожарно-спасательной части. Во время разведки спасатели заметили, что в охваченном дымом помещении лежит кот и практически не подает признаков жизни.

Спасатели вынесли кота на свежий воздух, смочили ему голову водой и дали подышать при помощи аппарата на сжатом воздухе.

Как сообщал УНИАН, в Бородянке в руинах уничтоженной вражескими обстрелами многоэтажки нашли кота его спасли. Сотрудники ГСЧС, участвовавшие в спасении хвостатого, показали, как проходила спецоперация.

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