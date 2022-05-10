В Умани Черкасской области спасатели реанимировали кота, которого вытащили из горящей квартиры.
Об этом информирует Главное управление ГСЧС Украины в Facebook.
"9 мая около 16:15 в Службу спасения "101" поступило сообщение, что на улице Тыщика, в 5-ти этажном жилом доме возник пожар в жилой комнате", - сказано в сообщении.
На ликвидацию пожара прибыли пожарные 14-й Государственной пожарно-спасательной части. Во время разведки спасатели заметили, что в охваченном дымом помещении лежит кот и практически не подает признаков жизни.
Спасатели вынесли кота на свежий воздух, смочили ему голову водой и дали подышать при помощи аппарата на сжатом воздухе.
Как сообщал УНИАН, в Бородянке в руинах уничтоженной вражескими обстрелами многоэтажки нашли кота его спасли. Сотрудники ГСЧС, участвовавшие в спасении хвостатого, показали, как проходила спецоперация.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Красота спасет жизнь: одесситку от осколков ракеты уберегла шапочка из фольги (видео)
- Киевлян просят приютить из временного приюта спасенных от войны животных
- В Ужгороде пограничники задержали "миллионера", который перелезал через забор в Словакию