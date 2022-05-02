Для спасения привлекли спецтехнику.

В Бородянке в руинах уничтоженной вражескими обстрелами многоэтажки нашли кота, его спасли.

Об этом рассказал в Facebook Евгений Кибец, участвовавший в спасательной операции.

В воскресенье, 1 мая, Кибец обратился к пользователям сети с просьбой о помощи по поиску автомобиля с башней.

"Кот на 7-м этаже несуществующего уже дома. Бородянка. Завтра на обед надо поехать", - написал он.

И такая машина была найдена. Уже после обеда в понедельник Кибец показал фотографии специальной техники под этим зданием. Рыжего кота, который оставался в уничтоженном здании, удалось спасти.

Сотрудники ГСЧС, участвовавшие в спасении хвостатого, показали, как проходила "спецоперация".

Как писал УНИАН, на Донетчине в результате ракетного удара по селу Михайловка щенка засыпало обломками и землей. Сотрудники ГСЧС и полиции мобилизовали свои силы и спасти маленького четвероногого.

А жительница Мариуполя сбежала из окруженного оккупантами города вместе со своим любимцем - петухом Тошой. Она называет птицу своим другом, ведь пережила с ним голод и бомбежку.

Вас также могут заинтересовать новости: