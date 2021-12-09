Многие опрошенные украинцы считают, что государству грозит обострение экономического кризиса, поделились в Социологической группе "Рейтинг".

Опрошенные граждане Украины назвали три самые большие угрозы, которые следует ожидать в ближайшие полгода, и это не война на востоке.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы "Рейтинг", проведенного 1-7 декабря.

В частности, украинцы оценили вероятность угроз в ближайшие полгода в Украине.

Так, наиболее вероятным событием респонденты считают рост тарифов на газ и тепло (72%) и обострение экономического кризиса (67%).

Почти половина опрошенных (49%) ожидают обострения заболеваемости коронавирусной болезнью (каждый пятый считает это маловероятным).

Обострение войны на востоке считают вероятным 46% (23% – маловероятное), массовые протесты и беспорядки допускают 44% (для 30% – маловероятные).

Наименее вероятным оценили втягивание Украины в миграционный кризис на польско-белорусской границе (35%) и массовое отключение электроэнергии для населения (32%).

За последние полтора года несколько возросло ожидание массовых беспорядков и протестов, а также обострения войны.

Читайте такжеОколо 4% украинцев сообщили, что были жертвами изнасилования в детстве, а 23% пострадали от домогательств-опросПри этом основными причинами, по которым может произойти экономический кризис в Украине, – называют некомпетентность власти (31%) и коррупцию во власти (22%). Войну на Донбассе как причину кризиса назвали 16%, коронавирус – 13%, лишь 8% – мировое влияние и 5% – энергетический кризис. О некомпетентности и коррупции чаще говорили старшие респонденты, а о влиянии войны и вируса – молодые.

Кроме того, 40% хорошо осведомлены о том, что энергетический кризис может повлечь за собой веерные отключения электроэнергии, почти столько же – что-то слышали об этом, и еще около 20% ничего об этом не знают.

В то же время 50% верят, что Украина может избежать отключений электроэнергии и отопления, 39% – не верят, еще 12% не смогли ответить. Скорее не верят в возможность предотвратить отключения на востоке: 40% – верят, 48% – нет.

Также по мнению населения наибольшую ответственность за справедливые тарифы несет президент и Кабинет министров – 27% и 24% соответственно. При этом в динамике оценок ответственность правительства уменьшается, а президента – растет. Еще 15% перекладывают ответственность на Верховную Раду, 12% – на компании-поставщики, 10% – на местную власть.

Ответственность на президента за тарифы больше всего возлагают люди старшего возраста и жители востока, в то же время молодежь относительно чаще возлагает ответственность на Верховную Раду. Кабинет министров и местные органы власти считают ответственными на юге и востоке, компании-поставщики услуг – на западе.

Вместе с тем результаты опроса показали, что 70% украинцев считают, что страна движется в неправильном направлении, 22% – в правильном, 8% – не определились.

Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2 000 респондентов.

Ранее Киевский международный институт социологии провел опрос и узнал, что в Украине более 58% граждан не поддерживают идею введения военного положения в ответ на наращивание Россией войск вдоль границы, а за военное положение – 32,8% респондентов.

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Автор: Виталий Саенко