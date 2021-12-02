Социологи предполагают, что такое отношение обусловлено агрессией РФ и насильственной паспортизацией Крыма и Донбасса.

Почти половина украинцев не поддерживает идею введения двойного или множественного гражданства в Украине.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного с 22 октября по 12 ноября Фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии по заказу Института центральноевропейской стратегии.

Так, 48% респондентов не поддерживают вообще идею введения двойного или множественного гражданства в Украине, а 24% высказываются за возможность введения множественного гражданства для всех стран без исключений.

Читайте такжеС сегодняшнего дня в Украине место жительства можно сменить онлайнКроме того, 11% поддерживают эту идею, если двойное гражданство разрешено только со странами-членами ЕС и НАТО, а 7% могут поддержать введение такого гражданства со всеми странами, кроме России.

Почти 5% опрошенных выступают за двойное гражданство лишь с бывшими республиками СССР, а не смогли определиться с ответом - 5% опрошенных.

Наибольшую поддержку идее двойного (множественного) гражданства выразили следующие категории опрошенных:

33% респондентов из восточного макрорегиона (Донецкая, Луганская и Харьковская области),

42% респондентов в возрасте 18-29 лет,

по 29% респондентов, которые могут позволить себе купить ценные вещи и среди тех, кто может позволить купить себе почти все, что хочет,

29% среди тех, кто выезжал за границу в течение 2017-2021 гг.

Наименьшую поддержку идее множественного гражданства выразили следующие категории опрошенных:

55% респондентов из Западного макрорегиона (Волынская, Ровенская, Львовская, Ивано-Франковская, Тернопольская, Закарпатская, Хмельницкая, Черновицкая области),

более 50% респондентов старше 30 лет и моложе 70 лет,

53% респондентов, которым денег хватает на еду, но покупать одежду уже трудно,

51% среди тех, кто не выезжал за границу в течение последних четырех лет.

"Как следует из анализа результатов исследования, в украинском обществе на сегодняшний день отсутствует поддержка идеи введения двойного (множественного) гражданства", - говорится в комментарии социологов.

Они также предполагают, что возражения против такой идеи вызвано российской агрессией, в частности, насильственной паспортизацией граждан Украины в Крыму и в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей.

"Респонденты могут опасаться, что в случае безусловного распространения двойного гражданства на все страны Россия воспользуется этим для еще большего влияния на Украину", - отметили эксперты.

По словам социологов, важно понимать, что 67% украинцев положительно относятся к диаспоре, поэтому если множественное гражданство будет касаться исключительно зарубежных украинцев, то идея президента будет одобрительно воспринята обществом.

"Несмотря на это, правительству и президенту в процессе подготовки соответствующего законопроекта придется учесть обеспокоенность общества в отношении безопасности рисков, связанных с введением двойного (множественного) гражданства, и провести медийную кампанию, чтобы предотвратить искусственной напряженности между жителями разных регионов Украины", - рекомендуют они.

Как проводился опрос

Общенациональный опрос проводился методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки номеров мобильных телефонов во всех областях Украины, кроме территорий, которые временно не контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей).

Читайте такжеЗеленский ввел в действие решение СНБО о двойном гражданстве чиновниковВыборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В результате полевого этапа было собрано 2003 анкеты.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% - для показателей, близких к 25%, 1,5% - для показателей, близких к 10%.

Как ранее сообщал УНИАН, 1 декабря президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение парламента законопроект о множественном гражданстве.

Кроме того, глава государства внес в Верховную Раду пять законопроектов по поводу гражданства.

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Автор: Антонина Доломанжи