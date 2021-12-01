Больше всего противников дистанционного голосования среди тех, кому за 60 лет, отметили в КМИС.

Большинство опрошенных украинцев – 65,9% – негативно относятся к возможному введению дистанционного голосования через интернет, положительно – 29%.

Об этом свидетельствуют результаты всеукраинского опроса общественного мнения, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

В то же время 5,1% респондентов не смогли или вообще отказались отвечать на этот вопрос.

Как показал опрос, больше всего тех, кто против дистанционного голосования, – среди респондентов старше 60 лет (76,8%), а меньше всего противников такого формата голосования среди респондентов в возрасте 18-29 лет (54,5%).

Читайте такжеСоциологи узнали, каким политикам чаще всего не доверяют украинцыРанее президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине планируют запустить е-перепись населения и е-голосование. Он подчеркнул, что Украина станет второй страной в мире, которая проведет перепись населения в сотрудничестве с Apple в начале 2023 года.

Справка. Всеукраинский опрос общественного мнения проводился в течение 26-29 ноября 2021 года Киевским международным институтом социологии. Методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров (со случайной генерацией телефонных номеров и последующим статистическим взвешиванием) опрошено 1 203 респондента, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым).

Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины, – АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Автор: Наталья Хаджи