За военное положение в Украине высказались более 32% опрошенных, сообщили в КМИС.

В Украине более 58% опрошенных граждан не поддерживают идею введения военного положения в ответ на наращивание Россией войск вдоль границы, за военное положение – 32,8% респондентов.

Об этом свидетельствуют результаты всеукраинского опроса общественного мнения, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

В то же время 9,1% сказали, что им трудно ответить на этот вопрос, или вообще отказались отвечать.

На вопрос, способен ли президент Украины Владимир Зеленский эффективно сработать как Верховный главнокомандующий и организовать оборону страны в случае полномасштабного российского вторжения, о котором сейчас предупреждают украинские и зарубежные разведки, 51,6% ответили, что он на это не способен, 35,9% убеждены в том, что способен, а 12,5% не смогли ответить на этот вопрос или вообще отказались отвечать.

На вопрос, кто из украинских президентов лучше справлялся с обязанностями Верховного главнокомандующего, больше всего респондентов называли Леонида Кучму (22,8%) и Петра Порошенко (21,9%).

Читайте такжеСоциологи узнали, каким политикам чаще всего не доверяют украинцыРанее народный депутат от "Слуги народа" Олег Семинский говорил, что введение военного положения в Украине возможно в случае осуществления Россией реального вторжения и нарушения государственной границы.

Справка. Всеукраинский опрос общественного мнения проводился в течение 26-29 ноября 2021 года Киевским международным институтом социологии. Методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров (со случайной генерацией телефонных номеров и последующим статистическим взвешиванием) опрошено 1 203 респондента, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым).

Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины, – АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Автор: Наталья Хаджи