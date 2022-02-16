Заместитель министра цифровой трансформации Алексей Выскуб рассказал, когда, как и какие именно смартфоны получат вакцинированные украинцы старше 60 лет.

Раскрыты подробности нового проекта, в котором вакцинированные пенсионеры получат смартфоны и мобильные тарифы. Уже весной украинцы старше 60 лет смогут регистрироваться в проекте, а получить гаджеты они смогут уже летом.

Деталями нового проекта в интервью dev.ua поделился первый заместитель министра цифровой трансформации Алексея Выскуб.

Где будут выдавать смартфоны

Проект "еСмартфон" охватит только тех украинцев старше 60 лет, которые были вакцинированы от коронавируса. Сейчас в Украине живет 8,5 миллиона человек такого возраста, лишь 3,5 млн из них сделали прививки. Смартфоны и выгодные тарифы должны стимулировать украинцев активнее вакцинироваться.

В Минцифре хотят, чтобы все электронные услуги, которые вводятся в государстве, стали доступными для пенсионеров. Смартфоны помогут пожилым людям не ехать и не идти в государственные учреждения для получения, например, субсидии.

Выдавать гаджеты для пенсионеров планируется в банках. Там также должен быть пакет услуг, такой как обучение пожилых людей основам взаимодействия со смартфонами.

"Партнерами будут банки. Мы в пятницу в офисе президента собирали все банки, обсуждали с ними этот вопрос. Мы хотим, чтобы пользователь приходил за получением смартфона сразу в банк. Там будет предоставляться определенный пакет услуг: обучение, смена сим-карты и тому подобное", - рассказал Выскуб.

Когда пенсионеры смогут получить смартфоны от Зеленского

По словам первого заместителя министра цифровой информации, уже весной начнется первый этап проекта. Пенсионеры смогут подавать заявки на получение гаджетов в апреле.

Раздача первых смартфонов запланирована на лето этого года. Конечно, получить гаджеты сразу всем не удастся. Проект рассчитан на три года, за этот период все пенсионеры, которым нужен телефон, должны стать участниками программы по диджитализации.

В этом году в Министерстве планируют раздать несколько миллионов смартфонов. Учитывая, что сейчас в Украине всего 3,5 млн вакцинированных пенсионеров, примерно половина из них может получить гаджеты.

Какие смартфоны будут выдавать пожилым украинцам и сколько они будут стоить

Сейчас в Минцифре изучают возможность процедуры закупки гаджетов. Переговоры ведутся как с компанией Samsung, так и с внутренними украинскими производителями. Одно предприятие уже предлагает сделать для проекта специальную модель под заказ.

"Хотим, чтобы смартфон обошелся не дороже 5 тысяч грн. Мы хотели бы, конечно, влезть до 4-х. Время покажет", - рассказал Выскуб.

Планируется, что в телефонах будет функция NFC (возможность телефонов взаимодействовать с бесконтактными платежными терминалами и платить за товары без банковской карты). Функция eSIM в смартфонах для пенсионеров, скорее всего, реализована не будет. Она существенно удорожает стоимость гаджетов.

Можно ли будет продать смартфон от Зеленского

По мнению Выскуба, функция eSIM могла бы решить многие проблемы с точки зрения привязки к конкретному абоненту. В Минцифре не исключают, что некоторые пенсионеры захотят продать полученные гаджеты.

"Кто-то захочет же передавать эти смартфоны другим. Но мы с мобильными операторами нашли другой способ контроля. И точно обеспечим то, чтобы бабушка или дедушка не смогли передать свой смартфон кому-то другому. Сим-карта будет привязана, например, к IMEI телефону и зарегистрирована на паспорт. А номер станет сразу финансовым номером, привязанным к паспорту для минимизации мошенничества. Мобильные операторы предлагают нам установку специального приложения, что позволит контролировать неизменность пользования устройством. Это один из подходов", - раскрыл подробности замминистра цифровой трансформации.

Напомним, недавно Зеленский на очередном событии "Diia Sаmmit", во время которого презентуют новые услуги портала "Дия" рассказал, что каждый вакцинированный гражданин Украины в возрасте старше 60 лет сможет получить бесплатный смартфон.

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