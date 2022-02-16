Помимо обычной версии в продажу поступит лимитированная версия для фанатов Mercedes.

Xiaomi показала первого представителя серии Redmi K50. Гаджет, ориентированный на геймерскую аудиторию, примечателен ярким дизайном и привлекательной по меркам игрофонов ценой.

Внешне новинка похожа на 2021-й Redmi K40 Game Enhanced Edition – даже вспышка в виде молнии перекочевала оттуда. Также есть улучшенные выдвижные курки-кнопки на торцах.

Камеры три: основная Sony IMX686 на 64 Мп, а также широкоугольная 8 Мп и макро 2 Мп. Фронтальный сенсор на 20 Мп врезан по центру дисплея, а сканер пальца разместили в кнопке питания сбоку.

Лицом Redmi K50 Gaming Edition стала 6,67-дюймовая OLED-матрица с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120-Гц. За производительность отвечает топовый Snapdragon 8 Gen 1 с фирменной системой охлаждения. ОЗУ – стандарта LPDDR5, а флеш-накопитель – UFS 3.1 с технологией IO Turbo.

Среди прочих особенностей новинки:

батарея на 4700 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 120 Вт;

вибромоторчик CyberEngine – самый мощный среди Android-смартфонов;

стереодинамики JBL с пространственным звучанием Dolby Atmos;

USB-C, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, модуль NFC и Android 12 с фирменной оболочкой MIUI 13.

Помимо обычной версии в продажу поступит лимитированная версия смартфона для фанатов Mercedes, разработанная совместно с дизайнерами команды "Формулы-1". На крышку нанесли логотип марки и добавили узор под карбон.

Новинка в продаже в Китае уже с 18 февраля. Стоимость смартфона начинается с 3299 юаней (~14 599 грн) за стандартные модели и 4199 юаней (~18 599 грн) за спецверсию Mercedes. О поступлении флагманов в других странах, в том числе в Украине, будет сообщено дополнительно.

Ранее Xiaomi пополнила ассортимент своих аксессуаров универсальной флешкой, которая подходит как для ПК, так и смартфонов. Накопители поддерживают интерфейс USB 3.2 Gen 1, а максимальная скорость чтения составляет 150 МБ/с.

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