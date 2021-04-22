Журналист напомнил, что после нападения полиция не ехала на его вызов два часа.

Журналист Роман Винтонив, более известный под псевдонимом Майкл Щур, рассказал, как к нему отнеслись правоохранители, которые приняли у него заявление об избиении.

Читайте такжеЖитель Черновцов до смерти избил женщину - без матери остались двое детей (фото)Детали инцидента он рассказал в Facebook.

"Хочу поблагодарить человека из 102, который принимал мой вызов. Офицер очень внимательно слушал. Четкие вопросы. Нет пренебрежительного милицейского тона "как вы меня все отвлекаете". Была четкость, внимательность. Супер. Браво. Переспросил трижды не вызвать ли мне скорую помощь. Словом - уважаемое МВД, если можете - как-то вознаградите человека. Все очень профессионально. Спасибо! Также спасибо патрульным, которых мы встретили на улице и которые посоветовали идти в участок писать заявление", - написал журналист.

Он подчеркнул, что эти правоохранители отнеслись к нему внимательно еще до того, как узнали его профессию.

"Зато после того, как МВД узнало, что я - журналист. Вот тогда началось гуляние. Я не знаю, кому-нибудь еще из пострадавших в Шевченковском районе в этот вечер звонил начальник райотдела после написания заявления. Я не знаю у кого-то из пострадавших за сегодня был разговор с Антоном Геращенко. У меня - да. Мне неприятно сейчас называть фамилии. Я бы хотел не называть. Но не могу. Потому что я против "особого отношения", - отметил Винтонив.

Журналист напомнил, что после нападения полиция не ехала на его вызов два часа.

"За два часа ожидания приезда полиции, мы с Anna Babinets обошли все офисы с камерами слежения неподалеку. И с одной камеры нам разрешили снять видео. То есть у меня есть видео, где я догоняю парня на самокате. А у полиции есть только мое заявление. И дело продвинется дальше только завтра", - написал он.

После того как правоохранители узнали, что он журналист, они изменили к нему отношение, отметил он.

"Мне позвонил начальник райотдела. Мы с ним поговорили. Он спросил есть ли у меня видео с камеры слежения. И готов прислать. Я ему прислал. Через некоторое время мы разговаривали с Антоном Геращенко. И он сказал, что они работают. И что уже есть результаты. Они уже даже нашли видео с камеры слежения. Я попросил его прислать. И он прислал мне мое видео," - написал журналист.

"Господин Антон. Возможно, я делаю неправильно, что рассказываю о том, о чем мы говорили. И вы можете от меня потребовать удалить этот пост. И вы можете сказать, что вы мне не говорили, что это видео нашли вы (то есть полиция). Когда я это все рассказываю я имею одну цель - показать, что система намахивает всех. Не только нас - граждан, которые приходят к ней с заявлениями. Но и вас - людей, которые управляют этой системой", - подчеркнул Винтонов.

Что этому предшествовало

Журналиста Романа Винтонива, более известного под псевдонимом Майкл Щур, избили средь бела дня в центре Киева.

Инцидент произошел 21 апреля в 13:50-13:55 в Киеве на перекрестке улиц Ярославов Вал и Франко.

В результате журналист написал заявление в полицию.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Людмила Жерновская