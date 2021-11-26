В магазине сначала подняли цену на игрушку, а потом якобы сделали скидку и продавали по обычной цене

Недобросовестные продавцы перед "черной пятницей" нагло обманывают доверчивых украинцев. Киевлянка хотела купить ребенку подарок со скидкой, но ей пытались продать игрушку по обычной цене под видом скидки.

Об этом сообщает ТСН.

Женщина одном из магазинов игрушку хотела приобрести подарок. Игрушка продавалась якобы со скидкой, но оказалось, что это обман. По ее словам, цену на товар подняли на 10%, а потом якобы снизили на эту же сумму. Изначально игрушка стоила 5039 гривень, позже ее цена подскочила до 5599 гривень, а со скидкой в 10% ее стоимость снова упала до прежнего уровня - 5039 гривень

Читайте также"Издеваются над пенсионерами": украинцев предупредили о мошенничестве через "Новую почту""В "черную пятницу" хотела купить ребенку подарок со скидкой. Для этого оставила открытую вкладку в телефоне. Когда зашла проверить цену, обнаружила, что ее сначала подняли, а потом опустили на 10%. После чего я написала об этом на страницу магазина в Instagram. На что мне сказали, что на товар есть скидка, и заблокировали меня", - рассказала обманутая покупательница.

Позже администраторы страницы магазина в социальных сетях также заблокировали и страницу сестры клиентки.

"Просто неприятная ситуация. Считают клиентов дураками", - отметила женщина.

Как ранее сообщал УНИАН, столичные полицейские разоблачили группу мошенников, которые обманули людей на более 2 миллионов гривень. Злоумышленники выдавали себя за сотрудников Пенсионного фонда и путем обмена денег якобы старого образца на новые завладевали сбережениями граждан пожилого возраста.

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Автор: Анастасия Горбачева