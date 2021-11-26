Черная пятница длится несколько дней. В этот период магазины предлагают скидки до 90% на различные товары.

26 ноября в Украине и во всем мире стартует Черная пятница – период выгодных скидок и больших распродаж. Многие магазины открыли сезон скидок еще раньше. В этот период покупатели стремятся купить новую технику, одежду или товары для дома по низкой цене.

В 2021 году Черная пятница пройдет в период строгого карантина. Значительная часть покупок будет совершаться онлайн. На выгодную закупку есть все выходные, ведь период скидок будет длиться несколько дней. Рассказываем, где будут самые "вкусные" цены и как сэкономить в Черную пятницу.

Черная пятница в Украине: скидки в украинских магазинах

Большинство украинских сетей продлит период распродаж на все выходные, чтобы все желающие успели закупиться.

В Алло черная пятница продлится с 22 по 28 ноября.

черная пятница продлится с 22 по 28 ноября. Цитрус предлагает скидки на технику с 22 по 29 ноября.

предлагает скидки на технику с 22 по 29 ноября. Черная пятница в Фокстроте действует с 22 по 29 ноября.

действует с 22 по 29 ноября. Эльдорадо порадует нас падением цен до 28 ноября.

порадует нас падением цен до 28 ноября. Розетка проводит распродажи с 22-29 ноября, а скидки достигают 70%.

проводит распродажи с 22-29 ноября, а скидки достигают 70%. В Comfy "ценопад" продлится до 29 ноября.

"ценопад" продлится до 29 ноября. АТБ предлагает скидки до 40% с 19 до 26 ноября.

Черная пятница в мире: какие магазины участвуют в акции

AliExpress проводит распродажу с 25 до 30 ноября. Преимуществами магазина является огромный выбор товаров, большой ассортимент на любой вкус и доставка в любую точку мира. Помимо обычных скидок AliExpress предлагает множество других способов сэкономить. Однако ждать товар придется несколько недель, а иногда и пару месяцев.

Читайте такжеНовогодние выходные 2022: сколько отдыхаем на Новый год и РождествоЧерная пятница в Amazon продлится лишь два дня – 25 и 26 ноября, зато скидки до 90% приятно удивляют. Сайт позволяет купить товар не только у самого магазина, но и у частных предпринимателей. Также на сайте можно произвести оплату иностранной картой. Amazon не доставляет товары в Украину, поэтому придется воспользоваться отечественными почтовыми сервисами.

eBay предлагает большой ассортимент товаров с большими скидками. Каждый магазин сам устанавливает дату распродаж. Большинство из них продлят Черную пятницу до 28 ноября. Возможна доставка в Украину, но она займет много времени.

Черная пятница в IKEA – отличная возможность купить мебель по низкой цене. В 2021 году в Украине открылся первый магазин сети, поэтому у украинцев появилась возможность покупать мебель с доставкой.

Как сэкономить в Черную пятницу

Черная пятница выгодна не только магазинам и покупателям, но и мошенникам. В этот период появляется сотни поддельных магазинов-однодневок, которые исчезают после внесения предоплаты.

Крупные магазины также могут наживаться на Черной пятнице. Нередко накануне период скидок магазины повышают цены, а затем снова понижают к 26 ноября. Как получить реальную скидку и не попасть на уловки маркетологов – смотрите в видео.

Автор: Екатерина Пулатова