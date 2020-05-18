СБУ устроит проверку интервью Гордона с Гиркиным, а прокуроры будут искать в нем "дополнительный фактаж"

Гиркин во время своего интервью рассказал о конкретных фактах совершения им особо тяжких преступлений, отметили в Офисе генпрокурора.

Служба безопасности Украины проведет проверку по поводу скандального интервью, которое украинский журналист Дмитрий Гордон взял у бывшего главаря боевиков «ДНР», террориста Игоря Гиркина.

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Об этом сообщает "BBC News Украина" со ссылкой на пресс-центр СБ.

"СБУ изучит ситуацию вокруг интервью с Гиркиным", - сказал представитель спецслужбы в ответ на вопрос журналистов.

В свою очередь, заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов в комментарии журналистам отметил, что использовать интервью подозреваемых и обвиняемых лиц в расследованиях "достаточно распространенная мировая практика".

"Такие интервью ценны дополнительным фактажом, деталями. Например, так называемая "прокурор" Крыма подтвердила, что ей известно о подозрении и уголовном преследовании против нее в Украине", - объясняет он.

Гиркин во время своего интервью также рассказал о конкретных фактах совершения им особо тяжких преступлений.

"Я не исключаю возможность, что в будущем эта информация станет предметом рассмотрения и во время расследования серьезных нарушений международного гуманитарного права, военных преступлений и преступлений против человечности", - подчеркнул Мамедов.

В частности, особую ценность для следствия, по его словам, информация относительно контроля и поставках оружия формированиям боевиков из России.

Напомним, украинский журналист Дмитрий Гордон взял интервью у российского террориста, одного из бывших лидеров боевиков "ДНР" Игоря Гиркина.

Ранее Гордон взял интервью у так называемой "экс-прокурора" Крыма, которая активно способствовала аннексии полуострова Россией, Натальи Поклонской. Сейчас она является депутатом Госдумы РФ, избранным во время нелегитимного голосования в Крыму.