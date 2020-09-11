МИД Украины берется за усовершенствование механизма санкционного давления на Россию.

Украина изменит подход к санкционной политике против Кремля за оккупацию территорий и многочисленные нарушения прав человека.

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Об этом в колонке издания Зеркало недели написал посол по особым поручениям, спецпредставитель МИД Украины по санкционной политике Алексей Макеев.

Он выделил пять основных положений по новому подходу:

разработка четкого алгоритма (введение санкций, присоединение к обязательным к выполнению санкций Совбеза ООН, имплементация в законодательство санкций ЕС);

отслеживание эффективности санкций;

привлечение нарушителей санкционных режимов к административной и уголовной ответственности;

открытый реестр лиц и компаний, которые находятся под санкциями.

"И, в конце-концов, во-пятых: несмотря на то, что Украина имеет большой опыт борьбы за освобождение из российского плена украинских политических заключенных, мы планируем создать в Украине, по образцу американского "Акта Магнитского", свой украинский "Акт Сенцова", – отметил посол.

"Акт ..." позволит начать уголовное преследование украинскими правоохранителями тех иностранцев, которые системно нарушают права человека, являются обвиняемыми в организации и заказе убийств и в других преступлениях.

Вчера Европейский союз официально продлил на шесть месяцев санкции против 175 человек и 44 организаций, причастных к подрыву территориальной целостности Украины.

Хронология событий:

Европейский союз после аннексии Крыма в 2014 году и начала боевых действий на Донбассе ввел и каждый раз продлевает санкции, связанные с нарушением территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины. Хотя в Брюсселе есть политические силы и лидеры, которые лоббируют снятие ограничений с Кремля из-за его агрессии против Украины.

В декабре 2019 года ЕС официально объявил о продлении "антироссийских" санкций. Накануне члены ЕС продлили на полгода также экономические санкции против РФ.

В марте 2020 года ЕС официально продлил санкции против России еще на шесть месяцев.

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Автор: Яна Ставская