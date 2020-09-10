Ограничительные меры будут действовать до 15 марта 2021 года.

Европейский союз в четверг, 10 сентября, официально продлил на шесть месяцев санкции против 175 человек и 44 организаций, причастных к подрыву территориальной целостности Украины.

Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, распространенном в Брюсселе.

Ограничительные меры будут действовать до 15 марта 2021 года

"Сегодня Совет принял решение продлить санкции в отношении физических и юридических лиц, которые продолжают подрывать территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины или угрожать им, еще на шесть месяцев – до 15 марта 2021 года", – отмечается в нем.

Речь идет о запрете на въезд и заморозке активов.

В среду, 9 сентября, аналогичное решение приняли послы стран-членов ЕС. По информации корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка, на днях ожидаются новые санкции против строителей незаконного Крымского моста.

"Послы ЕС дали зеленый свет на продление санкций на шесть месяцев в отношении 175 человек и 44 организаций, которые, как считается, подорвали территориальную целостность Украины. Скоро около 15 человек и несколько организаций будут добавлены в этот список за причастность к строительству Крымского моста", – сказано в сообщении.

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Хронология событий

Европейский союз после аннексии Крыма в 2014 году и начала боевых действий на Донбассе ввел и каждый раз продолжает санкции, связанные с нарушением территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины. Хотя в Брюсселе есть политические силы и лидеры, которые лоббируют снятие ограничений с Кремля из-за его агрессии против Украины.

В декабре 2019 года ЕС официально объявил о продлении «антироссийских» санкций. Накануне члены ЕС продлили на полгода также экономические санкции против РФ.

В марте 2020 года ЕС официально продлил санкции против России еще на шесть месяцев.

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Автор: Денис Прядко