Не будут отстранены лица, которые: имеют противопоказания к вакцинации, переболели COVID-19 или получили по крайней мере одну дозу вакцины.

С понедельника, 8 ноября, в Украине будут отстранять от работы без сохранения зарплаты чиновников и работников образовательных учреждений, которые отказываются вакцинироваться.

Об этом эфире передачи "ТСН.Тиждень" рассказал министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

"Согласно действующему законодательству, они будут отстранены. Для этого, руководитель, директор образовательного учреждения делает внутренний приказ, которым отстраняются на период карантина люди, которые не имеют по крайней мере одной прививки против коронавирусной болезни", - сказал он.

Ляшко сообщил, что на прошлой неделе имел "большую дискуссию" с представителями профсоюзов и "говорил с ними откровенно".

"Профсоюзы хотят право на работу. А я говорю, что хочу обеспечить право на жизнь", - добавил он.

Вакцинация против коронавируса: для кого прививка обязательна

8 ноября вступает в силу приказ Минздрава об утверждении перечня профессий, производств и организаций, работники которых подлежат обязательной вакцинации.

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Это работники центральных органов исполнительной власти и их терподразделений, местных госадминистраций и их структурных подразделений, а также учреждений высшего послевузовского, профессионального, предвысшего, профессионального, дошкольного, внешкольного образования и научных учреждений, независимо от формы их собственности.

Работники вышеуказанных организаций, у которых не будет прививки от COVID-19, с 8 ноября будут отстранены от работы без сохранения заработной платы до того момента, пока не вакцинируются.

Не будут отстранены лица, имеющие справку о противопоказаниях к вакцинации, или справку, что переболели COVID-19, или получили по крайней мере одну дозу вакцины.

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Автор: Светлана Закелова