Сейчас проверяется причастность самого Кивы к указанному имуществу, а также выясняется могли ли эти объекты использоваться врагом для финансирования подрывной деятельности против Украины.

Государственное бюро расследований разоблачило масштабное отмывание средств российским генералом через бизнес-партнера экс-нардепа Ильи Кивы.

Об этом говорится на сайте ГБР.

Во время расследования дела о государственной измене Кивы, работники ГБР обнаружили имущество российского генерала сомнительного источника происхождения. Недвижимость была оформлена на бизнес-партнеров депутата – родственников российского генерал-полковника, начальника Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия при Российском агентстве по боеприпасам Валерия Капашина.

Среди обнаруженного имущества-гостиницы, рестораны, земельные участки и тому подобное, через которые генерал отмывал средства в Украине. Проверяется информация о причастности родственников к этим сделкам.

"По данным ГБР, сделки с необоснованными активами осуществлялись через цепь подконтрольных коммерческих структур, под видом ведения законной финансово-хозяйственной деятельности. Сейчас проверяется причастность к указанному имуществу Ильи Кивы, а также выясняется, могли ли эти объекты использоваться врагом для финансирования подрывной деятельности против Украины", - говорится в сообщении.

На имущество наложат арест.

Как сообщал УНИАН, Киве уже объявили о подозрение в государственной измене. Потом генпрокурорка Венедиктова подписала новое подозрение предателю - за публичные призывы к насильственной смене власти и свержению конституционного строя.

Сейчас экс-депутат активно выступает в эфирах российских пропагандистов, призывая украинцев сложить оружие и сдаться агрессору. При этом местопребывание скандального политика не установлено.

Перед войной Кива выехал за пределы Украины. По данным СМИ, он находился в Испании.

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