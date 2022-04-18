Государственное бюро расследований разоблачило масштабное отмывание средств российским генералом через бизнес-партнера экс-нардепа Ильи Кивы.
Об этом говорится на сайте ГБР.
Во время расследования дела о государственной измене Кивы, работники ГБР обнаружили имущество российского генерала сомнительного источника происхождения. Недвижимость была оформлена на бизнес-партнеров депутата – родственников российского генерал-полковника, начальника Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия при Российском агентстве по боеприпасам Валерия Капашина.
Среди обнаруженного имущества-гостиницы, рестораны, земельные участки и тому подобное, через которые генерал отмывал средства в Украине. Проверяется информация о причастности родственников к этим сделкам.
"По данным ГБР, сделки с необоснованными активами осуществлялись через цепь подконтрольных коммерческих структур, под видом ведения законной финансово-хозяйственной деятельности. Сейчас проверяется причастность к указанному имуществу Ильи Кивы, а также выясняется, могли ли эти объекты использоваться врагом для финансирования подрывной деятельности против Украины", - говорится в сообщении.
На имущество наложат арест.
Как сообщал УНИАН, Киве уже объявили о подозрение в государственной измене. Потом генпрокурорка Венедиктова подписала новое подозрение предателю - за публичные призывы к насильственной смене власти и свержению конституционного строя.
Сейчас экс-депутат активно выступает в эфирах российских пропагандистов, призывая украинцев сложить оружие и сдаться агрессору. При этом местопребывание скандального политика не установлено.
Перед войной Кива выехал за пределы Украины. По данным СМИ, он находился в Испании.