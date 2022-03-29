Ранее Киве уже объявили о подозрении в государственной измене.

Экс-нардепу Илье Киве подписали новое подозрение - за публичные призывы к насильственной смене власти и свержению конституционного строя.

Об этом в Facebook сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова.

Речь идет о ч. 3 ст. 109 УК и о ст. 436 УК (призывы к агрессивной войне).

По информации Венедиктовой, Илья Кива пользуется документами, о которых не знает следствие. Поиски бывшего члена ОПЗЖ продолжаются

"Не могу делиться всеми подробностями, но если кратко, то прокуроры прилагают колоссальные усилия, чтобы задержать уже бывшего народного депутата. Это, как оказалось, не так и просто. Мы имеем основания утверждать, что Кива пользуется другими документами, не теми, которые известны следователям и прокурорам. Но обязательно привлечем его к ответственности", - написала Венедиктова.

Также генпрокурор, комментируя призывы граждан привлечь к ответственности всех членов ОПЗЖ, отметила, что правоохранители не будут регистрировать производства без соответствующих на то причин.

Между тем, прокуроры расследуют дела, касающиеся прямого или косвенного участия в подготовке военных действий против Украины.

"Да, мы все сегодня видим, как многие резко и неожиданно поменял риторику и превратились в настоящих украинских казаков. Да, есть и такие, и за их позицию украинцы им благодарны. Но есть и те, кто был вынужден, извините, прикрыть рот, потому что у агрессора провалился план захвата Украины. Таких мы тоже знаем и не простим. Патриотизм не начинается в момент пересечения украинской границы с сумками, набитыми деньгами в одном салоне с теми, кто должен быть на передовой", - высказалась Венедиктова.

Ранее Киве уже объявили о подозрении в государственной измене.

Сейчас экс-депутат активно выступает в эфирах российских пропагандистов, призывая украинцев сложить оружие и сдаться агрессору. При этом местопребывание скандального политика не установлено.

Перед войной Кива выехал за пределы Украины. По данным СМИ, он находился в Испании.

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