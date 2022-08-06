Посол отметила, что именно из-за России, а не из-за Украины, десятки миллионов африканцев оказались перед угрозой голода.

На шестом месяце полномасштабного военного вторжения в Украину Россия не хочет завершать войну путем переговоров.

Об этом заявила посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд в Гане во время турне по африканским странам.

"Никто из нас не хочет повторения холодной войны. И африканцы имеют право определять свою внешнеполитическую позицию без давления и манипуляций, без угроз", — сказала она.

При этом она отметила, что именно из-за России, а не из-за Украины, десятки миллионов африканцев оказались перед угрозой голода.

"Это больше, чем все население Ганы... Я слышала, как многие африканские лидеры говорят, что они хотят дипломатического завершения этой войны. И мы не можем с этим не согласиться. Москве и Киеву нужно будет найти способы жить вместе в мире. Разногласия всегда лучше решать за столом переговоров, а не на поле боя. К сожалению, мы не видим никаких признаков того, что Россия готова принять дипломатическое решение", — сказала посол.

При этом она добавила, что диалог и переговоры должны проходить на условиях, которые определит украинский народ.

Война в Украине и позиция посла США в ООН:

5 августа 2022 года американский посол в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила о том, что африканские страны могут покупать зерно у России.

Однако, страны Африки могут столкнуться с последствиями, если станут помогать России обходить санкции США и будут торговать, например, российской нефтью.

"Страны могут покупать российскую сельхозпродукцию, в том числе удобрения и пшеницу. Но если страна решает взаимодействовать с Россией там, где есть санкции, то она нарушит эти санкции. Мы предостерегаем страны не нарушать санкции, потому что тогда есть шанс, что против них будут приняты меры", – сказала она.

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