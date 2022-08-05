При этом Кремль не планирует смягчать условия для перемирия.

Кремль рассматривает президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана как посредника для мирных переговоров с Украиной. Однако в Москве не планируют смягчать условия для перемирия с Киевом.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, приближенные к Кремлю.

По данным источников, Турция давно настаивала на роли посредника в мирном урегулировании в Украине, но Россия не воспринимала эту идею. На ситуацию повлияло так называемое зерновое соглашение, за которое во время сегодняшней встречи российский диктатор лично поблагодарил Эрдогана.

"Тем не менее, Россия не смягчает свои условия относительно любого прекращения боевых действий, и мирные переговоры с Украиной, что зашли в тупик, вряд ли восстановятся, если не произойдет серьезных изменений в военном балансе в пользу Путина", - говорят источники.

Турция выступает против российского вторжения в Украину и предоставила Киеву высокоэффективные беспилотники для противодействия оккупантам. При этом Анкара воздерживается от присоединения к санкциям США и Европы в отношении России, опасаясь экнономических убытков.

Как сообщал УНИАН, российские власти обратились к Турции за помощью в обходе санкций в банковском, энергетическом и промышленном секторах. Россия просит разрешить покупать доли в турецких нефтеперерабатывающих заводах, нефтяных терминалах и резервуарах. Это может помочь стране скрыть происхождение нефти после эмбарго Европейского Союза, которое полностью вступит в силу в следующем году.

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