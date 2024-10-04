Отмечается, что из-за отсутствия международного надзора реальное число погибших, скорее всего, гораздо выше.

По меньшей мере 177 украинских пленных погибли в российском плену с момента полномасштабного вторжения России в Украину. Об этом сообщает Politico, ссылаясь на данные Министерства обороны Украины.

При этом по словам представительницы Координационного штаба по обращению с военнопленными Минобороны Виктории Цымбалюк, из-за отсутствия международного надзора реальное число погибших, скорее всего, гораздо выше, поскольку не все тела возвращаются, а многие даже не подтверждаются Россией как находящиеся в плену:

"Чем больше времени они проводят в российских тюрьмах, тем ближе к смерти".

В результате обменов пленными между Москвой и Киевом было возвращено около 3600 украинских военнопленных и депортированных граждан. Однако тысячи из них все еще находятся в российских застенках, отмечает издание.

Как говорится в докладе, опубликованном ранее Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека, пытки пленных военнослужащих были "широко распространены и систематичны" и происходили с благословения руководства России.

Авторы доклада добавили, что с марта 2023 года зафиксировано 11 смертей украинцев, а также неустановленное количество попыток самоубийства и "один задокументированный случай самоубийства, предположительно, из-за неоднократных пыток".

Украинские пленные в РФ

В феврале этого года уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что в российском плену находится 28 тысяч граждан Украины.

С начала полномасштабного вторжения удалось провести уже 57 обменов военнопленными и вернуть домой 3 тыс. 672 украинцев. Освобожденные военные рассказывают об издевательствах и пытках в российских тюрьмах. Кроме того, украинцы возвращаются домой в тяжелом состоянии - они имеют бешеную потерю веса и нуждаются в медицинской помощи.

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