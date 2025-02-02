Для получения направления достаточно обновить приложение и отправить запрос.

Электронные направления на военно-врачебную комиссию (ВВК) стали доступны в приложении "Резерв+" для всех пользователей.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко. По ее словам, для получения направления достаточно обновить приложение и отправить запрос. Далее руководитель ТЦК подтвердит его, и военнообязанный получит уведомление со всей необходимой информацией.

В частности, в уведомлении будет номер направления, адрес медицинского учреждения и подпись руководителя ТЦК. "Прежде всего направления смогут сгенерировать граждане, которые сами желают пройти ВВК", - отметила она и добавила, что впоследствии эта возможность появится и для людей, которые получили бумажную повестку на прохождение ВВК.

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"После получения электронное направление действительно в течение 30 дней, при этом бумажные направления также остаются доступными", - уточнила Черногоренко.

В Минобороны отметили, что после прохождения комиссии не нужно посещать ТЦК, поскольку данные автоматически внесут в реестр "Оберіг".

Там также подчеркнули, что повестки на ВВК остаются только в бумажном формате.

Прохождение ВВК

В Украине изменился порядок направления военнообязанных на прохождение военно-врачебной комиссии. Новые поправки в правила на днях внес Кабинет министров. Так, 28 января Кабмин утвердил постановление №91 о внесении изменений в базовое постановление №560 от мая прошлого года, которым регламентируется порядок проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации.

Теперь гражданам, которые прибыли в ТЦК для уточнения своих учетных данных могут сразу вручить направление на прохождение ВВК, если человек давно не проходил ее. Ранее в таких случаях направление на медосмотр вручали после того, как человек приходил в ТЦК по вызову отдельной повесткой.

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