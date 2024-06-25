Все военнообязанные украинцы раз в год должны проходить ВВК, подчеркнул народный избранник.

Продолжается мобилизация в Украине, и недавно запущенное приложение для военнообязанных "Резерв+" имеет недостаток - людям, которые не прошли военно-врачебную комиссию, все равно придется идти в территориальные центры комплектования и социальной поддержки.

Обновление данных в приложении не означает, что представители ТЦК, встретив военнообязанное лицо на улице, не заберут его для уточнения или проведения ВВК, рассказал секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко во время интервью Radio NV. Народный избранник добавил, что каждый военнообязанный гражданин должен проходить ВВК раз в год.

"...Вот когда тебя останавливают, а у тебя нет ВВК, тебя могут забрать или заставить ее проходить. А пойти самостоятельно, например, на какую-то комиссию и потом прикрепить это (заключение, - Ред.) ВВК к приложению, у тебя нет возможности, тебе направление надо взять в ТЦК и потом принести его в ТЦК. Все равно ты туда идешь. И это сейчас вопрос решается", - поделился политик.

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В Украине с 18 мая работает новый закон о мобилизационных мероприятиях, и согласно документу все военнообязанные граждане (мужчины от 18 до 60 лет и женщины-медики) должны обновить свои военно-учетные данные. Это можно сделать в приложении "Резерв+", в центрах предоставления админуслуг и в ТЦК.

По словам адвоката Ярослава Куца, тем, кто в "Резевр+" получил статус "в розыске", надо появиться в ТЦК, иначе - их имеют право задержать на улице. 19 июня сообщалось, что через это приложение электронный военный билет уже создали 500 тыс. украинцев.

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