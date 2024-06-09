Некоторым гражданам грозит "бусизация", предупредил эксперт.

Продолжается мобилизация в Украине, и в некоторых случаях у военнообязанных в приложении "Резерв+" высвечивается статус "в розыске", и в таком случае гражданину надо явиться в Территориальный центр комплектования и соцподдержки, в котором он был зарегистрирован.

Такой информацией адвокат Ярослав Куц поделился в эфире "Киев 24". "Так сложилась практика, что до вступления нового законодательства в действие, повестки действительно раскладывались по почтовым ящикам, и таким образом ТЦК ставило отметку, что надлежащим образом уведомлено, и что делали с этими военнообязанными, - их вносили как уклонистов и ставили их в розыск", - сказал эксперт.

По его словам, в связи с этим большая категория людей, которые устанавливали "Резерв+" или приходили в центры предоставления админуслуг, обновляли свои данные, сообщали о том, что они проживали, условно - в Киеве, а зарегистрированы на Закарпатье, - у них появлялась информация о том, что они в розыске, и надо прийти в ТЦК.

Видео дня

"К сожалению, в таких ситуациях действительно - надо явиться в свой ТЦК по месту регистрации для того, чтобы сняться с розыска и для того, чтобы у вас не накапливалась эта проблема, которая потом вам будет выражаться в массовые бусизации где-то на блокпостах или где-то по центру Киева", - сказал эксперт.

В центре внимания мобилизация 24 - сегодня это стоит прочитать

В нашем государстве с 18 мая начал работать новый закон о мобилизационных мероприятиях. Согласно этому документу, все военнообязанные - мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, а также женщины-медики, должны обновить свои военно-учетные данные. Это можно сделать с помощью приложения "Резевр+", а также, посетив ТЦК и СП и ЦПАПы.

6 июня спикер Минобороны Украины Дмитрий Лазуткин сообщил, что свои данные в приложении "Резерв+" обновили только 15% военнообязанных граждан - 1 млн 412 тысяч.

Вас также могут заинтересовать новости: