Он также объяснил, в каких случаях могут подлежать мобилизации мужчины в возрасте до 25 лет.

Сейчас в Украине не обсуждают снижение призывного возраста до 20 лет. Об этом сказал член комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, народный депутат Федор Вениславский.

"Никаких обсуждений в комитете по снижению призывного возраста до 20 лет не проводилось. Говорить о снижении с 60 до 50, я думаю, тоже преждевременно и на данный момент таких оснований нет", – сказал он в комментарии РБК-Украина.

При этом он добавил, что мужчины в возрасте 18-25 лет могут быть призывниками или военнообязанными. И в последнем случае их мобилизация возможна.

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По словам Вениславского, призывниками считаются те мужчины, которые не служили в ВСУ, не проходили ВВК, не были признаны там годными или непригодными к службе и не имеют военной кафедры.

Категории военнообязанных в возрасте до 25 лет

Нардеп отметил, что есть три категории военнообязанных мужчин в возрасте до 25 лет. К первой категории относятся военнообязанные, которые проходили военную кафедру, в частности те, кто закончил вуз в 23 года, а в период с 2020 до 2022 года прошел военную кафедру и является офицером запаса.

Если такие мужчины не продолжают обучение на магистратуре, они могут быть мобилизованными до 25 лет.

Ко второй категории относят мужчин, которые отслужили срочную службу, говорит нардеп. Вениславский рассказал, что это касается даже тех, кто начал срочную службу в возрасте 18-ти лет в 2020 году и уволился в 2021 году. Сейчас таким мужчинам 22 года, и они подлежат мобилизации.

В то же время к третьей категории относятся те мужчины, которые прошли ВВК и были признаны ограниченно годными.

"Поскольку мы изменили законодательство и на сегодняшний день нет ограниченно годных, если такие граждане Украины будут признаны годными к военной службе, они также уже имеют статус военнообязанных", – пояснил Вениславский.

Таким лицам уже выдавали военный билет и присвоили специальность солдат, поэтому в условиях войны они являются военнообязанными.

"Здесь есть определенный момент социальной несправедливости, потому что те, кто не служил и не имеет военно-учетной специальности и не были признаны ограниченно годными, не подлежат призыву до 25-летнего возраста, а эти подлежат", – добавил чиновник.

Однако если в приписном свидетельстве мужчины до 25 лет указано, что он годен к военной службе, но он не проходил "срочку", то он является призывником, а не военнообязанным.

Мобилизация в Украине: последние новости

Волынские высшие учебные заведения будут передавать в ТЦК списки отчисленных студентов. Об этом заявила Волынская областная военная администрация. Соответствующее решение приняли на заседании Совета обороны области.

Между тем в мобильное приложение "Резерв+" скоро будут добавлены новые функции, в частности, электронное направление на прохождение ВВК, а также онлайн-рекрутинг.

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