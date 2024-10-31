За две недели через сервис поступило более 5 тыс заявок, наиболее популярные вакансии - операторы БПЛА, работа в разведке и штабе.

За две недели через сервис "Резерв+" поступило более 5 тыс заявок от украинцев, наиболее популярные вакансии - операторы БПЛА, работа в разведке и штабе. Об этом в эфире телемарафона сообщила заместитель министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко.

"Две недели назад Министерство обороны Украины запустило онлайн-рекрутинг в "Резерв+". В мобильном приложении мы имеем уже более 3,5 млн украинцев, имеем миллионы сформированных электронных военно-учетных документов. Поэтому появился новый раздел "Вакансии" и человек в два клика получает доступ к самой большой базе военных вакансий. Это 4 тыс вакансий", - отметила Черногоренко.

Она подчеркнула, что через сервис сразу можно получить информацию о подразделении, которое имеет вакансию, о командовании, о достижениях бригады.

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Чорнгоренко напомнила, что в соответствии с нормативными изменениями, теперь военнообязанный может трудоустроиться сразу в бригаду, то есть не нужно посещать ТЦК.

"Сейчас мы имеем уже 5 тыс заявок от наших пользователей, даже больше. И уже есть первые успешные кейсы, когда мотивированные новобранцы уже нашли свое подразделение и именно ту должность, которая требует прибытия именно их на службу. Чаще всего люди интересуются должностями операторов БПЛА и это логично. Потому что дроны в армии сейчас имеют огромное значение. Многие люди хотят служить в разведке. И еще одна из самых востребованных должностей - это штабные", - сказала заместитель министра обороны.

По ее словам, также активный отклик получил сервис по онлайн-обучению для военных.

"За неделю с момента запуска мы видим, что 3 тыс военных начали обучение в "Армии+". 850 курсов уже успешно завершены. Это означает, что военный сдал экзамен по курсу, прошел тесты и подтянул в приложение сертификат для подтверждения своих знаний командиру", - рассказала Черногоренко.

Она сообщила, что главный "хит" обучения в "Армии+" - это видеокурс "Основы БПЛА":

"С начала разработки военные больше всего просили нас именно об этом обучении. Мы проводили опрос, в котором приняли участие 17 тыс наших военных. И это был топ-запрос".

Также, как отметила заместитель министра, "Армия+" предлагает видеокурсы общей подготовки по быту в полевых условиях, что является актуальным для новобранцев.

"Мы планируем, что в "Армии+" появится еще около 10 модулей, среди них, например, "Связь на поле боя", "Кибергигиена", "Психологическая поддержка", - анонсировала она.

Черногоренко подчеркнула, что все спикеры, которые ведут обучение, имеют военный опыт. Все курсы согласовываются с Генеральным штабом.

Рекрутинг через приложение "Резерв+": последние новости

Как сообщал УНИАН, 18 октября пресс-служба Минобороны сообщила, что в приложении "Резерв+" можно искать вакансии в Силах обороны. В частности, стал доступен сервис рекрутинга, который позволяет найти оптимальную для себя вакансию в армии среди тысяч различных вариантов.

Сервис предлагает самый большой перечень открытых должностей в Силах обороны. Для поиска вакансии необходимо пройти короткий тест, указав, например, наличие военного образования или сферу, в которой человек разбирается лучше всего.

Впоследствии Черногоренко сообщила, что в приложении "Армия+" запустили онлайн-курсы для новобранцев и мобилизованных. В частности, появился курс онлайн-обучения, который состоит из трех больших модулей - "Общее военное дело", "Быт в боевых условиях" и "Беспилотные летательные аппараты".

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