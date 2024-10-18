Приложение содержит подробное описание вакансий, включая информацию о бригадах, их командовании, достижениях и упоминаниях в СМИ.

В приложении "Резерв+" стал доступен сервис рекрутинга, который позволяет найти оптимальную для себя вакансию в армии среди тысяч различных вариантов.

Как сообщила пресс-служба Минобороны, сервис предлагает самый большой перечень открытых должностей в Силах обороны - более 4 000, который ежедневно растет.

"Резерв+" становится экосистемой сервисов для военнообязанного. Которая помогает ему решать вопросы в несколько кликов. Дает возможность найти себе бригаду, в которую можно попасть напрямую, и должность, на которой можно эффективно применять свои знания и умения. "Это первая версия сервиса, постепенно мы будем улучшать его. Поэтому будем рады услышать фидбек пользователей", - отметила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.

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По ее словам, "Резерв+" помогает пользователям выбрать должности, которые лучше всего соответствуют их опыту и предпочтениям.

Черногоренко объяснила, что для поиска вакансии необходимо пройти короткий тест, указав, например, наличие военного образования или сферу, в которой человек разбирается лучше всего.

Кроме того, она сообщила, что приложение содержит детальное описание вакансий, включая информацию о бригадах, их командовании, достижениях и упоминаниях в СМИ. Интуитивный интерфейс позволяет быстро принимать решения: нажать "плюс", чтобы сохранить предложение для дальнейшего ознакомления, или "минус" для его отклонения.

Приложение "Резерв+"

Приложение было запущено с 18 мая. Его постоянно дорабатывали и обновляли. Так, недавно в "Резерв+" разработчики добавили функцию, позволяющую обновлять базу неактивных электронных военно-учетных документов путем сканирования QR-кодов.

В то же время, в приложении должна еще появиться возможность оформления отсрочки для мужчин призывного возраста.

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