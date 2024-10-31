По его словам, необходимо провести одномоментное привлечение в армию примерно полмиллиона человек до конца этого года.

На сегодня в украинской армии наиболее критическая ситуация не с оружием или с боеприпасами, а с людьми. Об этом заявил ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона Айдар, директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий "Укринформу".

По его словам, ВСУ вымотаны и измучены и преимущественно состоят из людей, которые воюют два и более лет. При этом ежемесячно количество новобранцев поступает в полтора раза меньше, чем наши санитарные потери - погибшие, раненые и заболевшие.

"Поэтому первый критический вопрос, который должен решить наш План победы, это пополнение армии. При этом не только в короткой временной перспективе, а надолго", - подчеркнул Дикий, добавив, что в Украине нужно провести одноразовую большую мобилизацию.

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Речь идет об одномоментном привлечении в армию примерно полмиллиона человек до конца этого года. Это позволило бы перекрыть "дыру", которая образовалась за два года. Уже после этого, по мнению эксперта, можно выходить на 20-30 тысяч человек ежемесячно. Он отметил, что Украина имеет достаточное население для этого.

"Только при достаточно добровольной регистрации в приложении "Резерв+" имеем мобилизационный резерв, который позволяет дважды полностью заменить нынешний состав ВСУ. Еще раз: у нас есть полных два состава ВСУ в резерве, у нас есть кем воевать в долгую", - подчеркнул Дикий.

По его словам, нужно только принять два ключевых решения. В частности, Верховная Рада должна одновременно принять два закона - о предельном сроке службы даже во время войны и криминализировать уклонение от учета.

"Люди не должны покупать билет в один конец. Люди должны знать, что сколько бы ни длилась война, а они через эти свои сколько-то лет возвращаются домой... К сожалению, мы уже пропустили то время, когда можно было принять трехлетний срок службы. Это надо было делать хотя бы в конце 2023 года, не позже. Теперь должны вводить минимум четыре года. Но даже пятилетний срок это принципиально лучше, чем война без конца и края, ну, потому что тебе не повезло. А кому-то другому повезло, и поэтому он не будет воевать просто никогда", - пояснил эксперт.

Он добавил, что при этом "каждый день на боевых, каждый день штурма посадок, обороны опорников и т.д. - должен считаться как за три". Только так можно установить справедливость, ведь, хотя устают все военные, это не сравнить с истощением штурмовика.

"Это еще и о том, что в таком случае у нас не будет одномоментной большой демобилизации. Потому что именно на нулях люди проводят разное время, и каждый будет демобилизоваться в свой срок. И поэтому не надо будет 700 тысяч демобилизовать одновременно. Кстати, цифра 700 тысяч не случайна. Именно столько наших защитников и защитниц зашло в ряды ВСУ весной 2022 года одной той большой волной. И весной следующего года будет три года, как они воюют. И к тому времени проблема должна быть решена", - убежден Дикий.

Относительно криминализации уклонения от учета он отмечает, что сейчас перед рядовым военнообязанным украинцем стоит "абсолютно ошибочный выбор" - или идти служить навсегда, или заплатить 25 тысяч гривен штрафа.

"Ну, это не выбор! Выбор должен быть другим, а именно: "Мужчина, ты граждан этой страны, ты пользовался всеми правами и свободами этой страны, всеми государственными сервисами... Тебе не нравится как они работают? Ну, извини, как мы их построили, так они и работают. Но ты все равно пользовался многими вещами - от дорог до школ и больниц. И теперь ты должен отдать, например, несколько лет своей жизни ради того, чтобы эта страна продолжила свое существование. Но у тебя есть выбор: можешь отдать эти годы в пиксели и после этого вернутся героем, или отдать эти 5 лет как почти бесплатная рабочая сила на зоне и после этого жить с клеймом зэка". Думаю, что такой выбор сделать гораздо проще", - подытожил эксперт.

Мобилизация в Украине - последние новости

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Недавно в СНБО заявили, что Украина планирует мобилизовать дополнительно 160 тысяч граждан.

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