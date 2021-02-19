Ребенок хочет умереть. Что провоцирует подростков экспериментировать со смертью и как их от этого уберечь

Украину захлестнула волна самоубийств подростков. Истории о том, что где-то ребенок выбросился из окна, где-то наглотался таблеток, появляются едва ли не каждый день. УНИАН попытался разобраться в причинах и версиях этих трагедий.

Только с начала этого месяца в Украине зафиксировано несколько трагических инцидентов, унесших детские жизни. 1 февраля в Шевченковском районе столицы из окна пятого этажа выбросилась молодая девушка. Правоохранители выяснили, что причиной такого шага стала ссора с парнем. К счастью, она выжила.

8 февраля похожая история произошла в Харькове: девушка выбросилась из окна и погибла. В полиции квалифицировали происшествие как самоубийство.

16 февраля 13-летняя жительница Дарницкого района Киева выпала из окна многоэтажки и погибла.

В этот же день в одном из учебных заведений Боярки под Киевом две девочки отравились таблетками. Одна из них умерла. Уже на следующий день аналогичный случай произошел в Умани – две восьмиклассницы наглотались таблеток и попали в больницу.

По информации правоохранителей, с начала 2021 года произошло 18 самоубийств и попыток их совершения детьми в возрасте от 10 до 16 лет. Последние два случая отравлений – в Боярке и Умани - не на шутку всколыхнули общественность.

В полиции Киевской области отметили, что девочки в Боярке «посмотрели в интернете видео, в котором предлагалось принять лекарство в определенном объеме, чтобы узнать, чем это закончится».

В то же время в Черкасской области полицейские отвергли версию о том, что девочки, отравившиеся медикаментами в Умани, состоят в сети в каких-то группах и могли поддерживать какие-то челленджи. «Выяснилось, что у них есть непонимание с близкими, возникают ссоры… У одной девочки проблемы с парнем», - рассказала пресс-секретарь областной полиции Зоя Вовк.

При этом она добавила, что сами подростки объяснили – их целью было не самоубийство, а попытка привлечь внимание родных. Более того, зная о том, что в другой области девочки выпили определенное количество таблеток, в результате чего одна школьница погибла, употребили меньше лекарства.

«Сейчас с девочками и их родителями полицейские ювенальной превенции и психологи проводят воспитательную работу. Также запланированы мероприятия в школах, чтобы разъяснить детям и подросткам, что подобные поступки – не выход из их жизненных ситуаций», - рассказала Зоя Вовк.

Кроме того, по ее словам, аптеки получат предупреждения ни в коем случае не продавать «медпрепараты любого происхождения» несовершеннолетним.

Вирусный эффект

Последние два трагических случая отравления девочек-подростков медикаментами всколыхнули общественность. Украинцы в социальных сетях наперебой предлагают версии происходящего, обсуждая трагедию. Кто-то убежден, что виной всему доступность гаджетов для современной молодежи, мол, в нашей молодости всего этого интернета не было, вот и мыслей «попробовать» какие-то таблетки или шагнуть в бездну – тоже. Кто-то настаивает, что подтолкнуть подростков к таким решениям могли печально известные «группы смерти». Кто-то уверяет, что причина трагедий в возможном буллинге со стороны ровесников. А кто-то считает, что в канун Дня Святого Валентина и после него у подростков обостряются чувства, и решение покончить с собой может прийти из-за неразделенной любви. И все эти предположения имеют право на жизнь как в отдельности, так и все вместе.

«На самом деле, дискуссия поворачивает немного не туда, - убежден заместитель директора Украинского института исследования экстремизма Богдан Петренко. – «Следователи направили письма в Гослекслужбу Украины относительно законности продажи лекарственных средств детям для предупреждения таких нарушений в будущем…», - это путь простых решений. Да, они способны успокоить общество, но не решают проблемы. Медпрепарат в этом инциденте – всего лишь орудие. А оно может быть разным. Если завтра в соцсетях кто-то выступит с призывом бить друг друга стульями, мы что, запретим стулья?».

С другой стороны, специалисты предупреждают, что волна отравлений лекарствами пошла, в том числе, потому, что после инцидента в Боярке 16 февраля полиция распространила название таблеток, которые стали причиной трагедии. «После этого еще две девочки в Умани наглотались тех же таблеток», - обращает внимание юрист-криминолог, глава Центра правовых и криминологических исследований Анна Маляр.

По ее словам, это вирусный эффект, о котором давно знают психологи: «Если озвучивать название препаратов в контексте суицида, люди с ранимой психикой на это отреагируют».

Детский и семейный психолог Светлана Ройз отмечает, что чем подробнее, активнее, «насыщенней» будет подаваться информация о трагедиях, тем больше это может провоцировать подобное поведение. Причем наиболее уязвима именно та возрастная категория, которая описывается в новостях. «Нельзя делать информацию о риске, самоубийствах - «вкусной»», - подчеркивает она.

С этим мнением согласен глава комиссии по этике Ассоциации частных детективов Украины, собственник детективного агентства «Бюро Рысь» Руслан Болгов: «Ни в коем случае нельзя рассказывая о суициде, особенно с использованием отравляющих веществ, озвучивая их название, да еще и дозировку. Это категорически неприемлемо. Это был дичайший непрофессионализм со стороны Нацполиции».

Также частный детектив подчеркивает, что не стоит вспоминать «группы смерти», нашумевшие в прошлом. «Это как просить подростков не думать о «белой обезьяне». Человек начнет об этом думать, хочет он того или нет. В психологии есть такой термин «эффект Вертера» - люди начинают подражать, делать то, о чем так красочно рассказывают в СМИ и в сети. Я видел, как дети просто из любопытства начинали искать информацию об этих «голубых селедках». По родительским чатам полетел список «групп смерти», типа: «Проверьте телефоны своих детей». Начались вопросы: «А ты не заходил туда-то?» Половина подростков до вчерашнего дня не знала этих названий, но они, без сомнения, из любопытства найдут их», - отмечает он.

По мнению Болгова, лучшее, что могут сделать взрослые в этой ситуации – не запрещать, а возглавить: «Я со своей дочкой записываю ТикТок, мы вместе смотрим ленту. Главное - дать понять ребенку, что вы доверяете ему, но не доверяете окружающему миру. И никогда не ругайте детей за правду, тогда больше шансов доверительных отношений, а, соответственно, и предупреждения таких случаев».

Запретами ничего не добиться

Бороться с желанием запретить, забрать у ребенка телефон, иногда приходится и самим полицейским. Один из офицеров, который занимался расследованием самоубийств подростков во время расцвета «групп смерти» в социальных сетях признался УНИАН, что с трудом сдержался, чтобы не поставить на компьютере своего сына всевозможные пароли. «Передумал после того, как начал узнавать о том, что становится поводом для самоубийства. К примеру, в одном городке под Киевом мальчик выпрыгнул из окна после того, как мама забрала у него «мышку» (он долго играл в компьютерную игру). Она не успела отойти от комнаты – хлопнуло окно. Ребенок выжил, но до сих пор страдает из-за переломов. И, что интересно, он тогда не был зарегистрирован ни в одной из соцсетей, ни в каких «группах смерти» его не было», - вспоминает он.

По словам полицейского, тогда тщательно проверялись все самоубийства, но абсолютно всегда за трагической историей стояла несчастная любовь или конфликт с родителями, реже – конфликт с учителями.

Светлана Ройз отмечает: чтобы избежать подобных ситуаций, следует чаще разговаривать с детьми, и делать это должны не «внешние эксперты», а те, кто близок подросткам, те, кому они доверяют, те, кто может разделить их чувства. «Можно начать разговор с того, что вы узнали страшную информацию и вы ощущаете... А запрещать соцсети, гаджеты - бесполезно. Это иллюзия безопасности», - поясняет она.

Кроме того, психолог добавляет, что отследила некую сезонность волн тревоги и страшных новостей о подростках. По ее словам, в 2017-2019 годах приблизительно в это же время в соцсетях поднимали материалы о панике, «группах смерти» и рискованном поведении подростков. «Но во время паники мы точно выбираем не конструктивные действия…», - пишет она на своей странице в Фейсбук.

В свою очередь правоохранители рассказывают, что какой-то системы, сезонности не было никогда: «Это - то всплеск, то спад. И всегда хаотично. Всегда так было. Но новое поколение слишком обидчиво, и слишком много времени проводит в соцсетях».

Проводить время в интернете, участвовать в челленджах – та реальность, в которой живут современные дети. Родители, зачастую, не успевают за развитием соцсетей и не знают об их угрозах. А попытки защитить чадо часто заканчиваются запретами, которых специалисты как раз советуют избегать. При этом, по словам заместителя начальника отдела ювенальной превенции Управление превентивной деятельности Главного управления Национальной полиции в Одесской области Дмитрия Ревуна, разрешать ребенку абсолютно все – тоже не выход, а самый простой способ уйти от родительских обязанностей.

«Я рекомендую использовать средства «Родительского контроля». Во-первых, есть программы, которые дают возможность ограничить контент (возрастные ограничения, доступ в соцсети). Во-вторых, можно обратиться к провайдеру, к оператору мобильной связи, чтобы ввели ограничения по отношению к определенному контенту (порнография, пропаганда насилия и жестокости). Речь не идет о том, чтобы запретить ребенку пользоваться смартфоном, планшетом, компьютером. Он может смотреть мультики, что-то искать в поисковиках, но ограничивается вредоносный контент. И очень важно, чтобы у вас были доверительные отношения с детьми, чтобы ребенок делился с вами новостями, рассказывал о проблемах», - говорит он.

По его словам, взрослым следует обращать внимание на состояние ребенка: «Если он перестал спать, если у него пропал аппетит, если он замкнулся, плачет, и никак это не объясняет – надо бить в колокола. Можно обратиться к детскому психологу, в Службу по делам детей, подразделение Ювенальной превенции».

«За 15 лет моей службы еще не было такого, чтобы причиной самоубийства стали исключительно соцсети, всегда есть много факторов. Это может быть и систематическое нарушение прав, о которых ребенок не может рассказать. Это может неудовлетворительное материальное обеспечение. Это может быть ссора с другими детьми или родителями. Иногда дети пытаются привлечь к себе внимание, но не понимают, как рискуют. Это как вспышка. На каком-то этапе они перестают контролировать процесс и это приводит к самому страшному», - говорит Дмитрий Ревун.

Глобально современные дети мало отличаются от предыдущих поколений. Гаджеты, интернет, социальные сети – всего лишь верхушка айсберга. Их волнуют те же проблемы – успеваемость в школе, романтические отношения, непонимание родителей. И взрослым по силам эти тревоги развеять, если, конечно, захотеть и сильно постараться.

Влад Абрамов, Татьяна Урбанская

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