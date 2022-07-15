Поврежденные жилые дома восстановят в кратчайшие сроки.

Разрушенные российскими ракетами Дом культуры и дом быта в Виннице восстановлению не подлежат.

Об этом сообщили в офисе президента.

"В отношении разрушений, которые нанесли российские ракеты – Дом культуры будет снесен, он не подлежит восстановлению, здание дома быта – также. В кратчайшие сроки будем восстанавливать жилье, пострадавшее из-за ракетной атаки. Будут заменены окна, стеклопакеты уже начали изготавливать", - отметили там.

Также отмечается, что медицинские учреждения, где оказывают помощь пострадавшим, имеют все необходимые медикаменты и средства, врачи борются за каждую жизнь. Врачи знают, что в случае необходимости к ним на помощь приедут специалисты из других городов и областей, но пока такой необходимости нет.

Кроме того, представители органов местной власти должны лично проверить готовность укрытий и их состояние.

"Местная власть ответственна за состояние помещений, где люди могут укрыться во время сигнала воздушной тревоги. Это важно. Люди должны знать, что им есть куда пойти и переждать опасность. Кроме того, на улице должны быть указатели к местам, где есть укрытия. Система логистики должна быть проста и понятна", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 14 июля российские захватчики ударили по Виннице крылатыми ракетами "Калибр", запустив их из подводной лодки в акватории Черного моря.

По данным начальника Винницкой ОВА Сергея Борзова, по состоянию на 12:00 15 июля в учреждения здравоохранения обратились 197 пострадавших от указанных ракетных ударов: 110 получили помощь амбулаторно, 80 остаются на стационарном лечении.

Погибли 23 человека, среди которых 3 детей. 11 человек числятся пропавшими без вести.

Сегодня в городе и области объявлен траур по погибшим.

Мэр Винницы Сергей Моргунов сообщил, что в результате ракетного удара по городу повреждены более 50 жилых домов.

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