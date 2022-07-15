Работают представители Нацполиции и следственных подразделений СБУ.

В Виннице документированием военных преступлений сразу занялись 12 следственно-оперативных групп Национальной полиции Украины, а также представители следственных подразделений Службы безопасности Украины.

Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин в эфире информационного телемарафона.

По его словам, российские оккупанты целенаправленно наносят удары по гражданским объектам Украины, потому что намерены уничтожить всех украинцев.

"Они понимают куда летят их ракеты и что эти ракеты убивают абсолютно невинных людей. Это безусловно военные преступления. С начала широкомасштабной российской агрессии было нанесено 17 314 ударов по объектам гражданской инфраструктуры Украины, чуть больше 300 – по военной", - подчеркнул Енин.

Он добавил, что не готов сейчас обнародовать информацию о задержании возможных корректировщиков сегодняшнего теракта в Виннице.

"Тем не менее наши следователи и оперативные службы работают, как только это позволит тайна следствия, соответствующая информация будет оглашена общественности", - сообщил Енин.

Первый заместитель министра внутренних дел отметил, что активная работа ведется не только по Виннице, а также по всем другим регионам страны.

"Мы говорим и о границах с Беларусью, в Волынской, Ривненской, Житомирской, Черниговской и Киевской областях. На сегодняшний день по этим направлениям функционирует около 100 блокпостов",- отметил Енин.

По его словам, ежедневно на этих блокпостах полицейские устанавливают подозрительных лиц.

"Только вчера на Волынском направлении во время отработки было изъято 7 единиц оружия, 14 гранат, 3 противотанковые мины, 1 РПГ и около 1500 патронов. Плюс почти 7 кг взрывчатых веществ. Если взять Житомирское направление, по результатам проверки три лица были переданы в органы СБУ. Во время отработки было изъято почти 1 тыс. боеприпасов к автоматическому оружию и целых 22 артиллерийских снаряда. Так можно перечислять по каждому из названных направлений", - акцентировал Енин.

Первый заместитель министра внутренних дел напомнил, что 95% военных преступлений расследуется именно силами Национальной полиции Украины. Уже начато почти 22 тысячи уголовных производств по фактам военных преступлений, совершенных или военнослужащими РФ или их пособниками на территории Украины.

Как сообщал УНИАН, 14 июля российские военные запустили ракеты по центру Винницы, которые попали в здание с офисными помещениями. На месте прилетов возник пожар, огонь перекинулся на автостоянку. Всего повреждено более 50 зданий различного назначения и более 40 автомобилей.

В командовании Воздушных сил ВСУ сообщили, что россияне ударили по центру Винницы крылатыми ракетами "Калибр", запустив их с подводной лодки в акватории Черного моря.

По обновленным данным по состоянию на 22.00, в Виннице в результате ракетного удара погибли 23 человека (из них 3 ребенка) госпитализированы 66, продолжается поиск 39. Обратились за медпомощью на это время 117 человек. В тяжелом состоянии находится 34 человека, 5 человек в критическом состоянии.