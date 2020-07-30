Предприниматели на митинге возле МВД требовали наказать правоохранителей, причастных к рейдерству "Эконии"

Сегодня предприниматели провели Всеукраинскую акцию протеста "Вон рейдеров от бизнеса!" с требованием прекратить давление на бизнес при помощи вооруженных "инвестиционных нянь".

Акция прошла под стенами МВД, а также в Одессе и Харькове. Участники: бизнес-объединения «CEO club», Антирейдерский Союз предпринимателей Украины, Платформа национальных инвесторов «Бизнес 100», ОО «Бизнес Варта», ОО «Деловые украинские женщины», коллективы компаний, испытывающие рейдерские атаки и незаконные действия правоохранителей - «Экония», FGK FinancialGroup, Zarina, СПК «Новоселицкий» и другие.

«Только за последние недели на трех наших предприятиях (включая «Эконию»-ред.) правоохранительные органы устроили незаконные маски-шоу, и сейчас давление системно оказывается на весь бизнес в Украине, полиция действует как бандиты и уничтожает бизнес», - отметил на митинге президент «CEO club» - Сергей Гайдайчук. Он провел параллель с событиями 2013 года, накануне Революции Достоинства, когда происходило беззаконие и рейдерство.

Резолюцию акции протеста зачитала владелица компании «Экония» Ирина Варагаш. Документ адресован Президенту Украины, Генеральному прокурору, министру внутренних дел. В резолюции требуется: «Прекратить практику использования сотрудников Национальной полиции для давления на украинский бизнес». Протестующие требуют провести расследование и привлечь к ответственности полицейских, причастных «к серии обысков в компаниях и выполнении заказов рейдерских групп. Одиозного следователя ГСУ НП МВД Украины - Чередник Ильмиру Анваровну (следователь ведет два уголовных дела по «Эконии» - ред.) - уволить из Национальной полиции и привлечь к уголовной ответственности».

Предприниматели требуют закрепить законодательно норму о возмещении ущерба, причиненного незаконным обыском, а компенсацию расходов взимать с лиц, действия которых привели к этому (следователь, прокурор, судья). Также они требуют провести круглый стол с участием Президента Украины, Верховной Рады, Генерального прокурора и руководства МВД для внесения законодательных изменений, которые исключат использование правоохранителей в уничтожении бизнеса.

Митингующие разбили кувалдами бутылки детской воды «Малятко», символически демонстрируя, что выламывая кувалдами двери национального производителя, Национальная полиция действует противозаконно, уничтожает украинский продукт, а рейдерство с помощью силовиков уничтожает средний бизнес в целом.

Как известно, очередная попытка рейдерства и давления на компанию «Екония» (производитель детского питания и воды «Малятко») началась 9 июля с обысков. В офис компании полиция ворвалась силой, выбив входную дверь, хотя представители компании пытались мирно пустить полицейских. Это третья попытка захвата компании. Первые две проводились с помощью маски-шоу и фальсификации данных о праве собственности на «Эконию», против рейдеров открыли уголовные дела, но полиция их пытается закрыть. Последняя попытка рейдерства происходит с помощью фальсифицированного уголовного дела. В нем у представителей «Эконии» нет никакого юридического статуса, к материалам дела их не допускают. Полиция официально не выдвинула обвинений по делу, но публично уже бездоказательно обвинила владелицу компании. (Как известно, семейный бизнес по производству воды и детского питания «Малютка» основан Ириной Варагаш и ее мужем в 1996г., компания стала одним из лидеров рынка, поставляет продукцию в Евросоюз, Беларусь, Молдову, Саудовскую Аравию и т.д.). Убытки «Эконии» в связи с последним обыском составили около 1,4 млн грн.

Предприниматели готовы проводить такие акции каждый четверг по всей Украине и с участием предприятий, страдающих от действий правоохранителей, пока требования не будут выполнены.

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