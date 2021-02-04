Указанные медучреждения области проверят на предмет соблюдения правил пожарной безопасности.

В Запорожской области из-за пожара в инфекционной больнице проверят все медицинские учреждения, которые принимают больных COVID-19.

Читайте такжеПожар в COVID-больнице Запорожья: 5 февраля в области объявили днем траураОб этом сообщает пресс-служба Запорожской облгосадминистрации.

Отмечается, что ОГА создает комиссию для расследования пожара в инфекционной больнице, которая должна выяснить причины трагедии.

«В ближайшее время все больницы области, которые принимают больных COVID-19, будут проверены на предмет соблюдения правил пожарной безопасности», - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что на момент инцидента в медицинском учреждении находилось 29 больных, в том числе десять в реанимации.

Пожар в больнице в Запорожье: детали:

В ночь на 4 февраля в Запорожье в результате пожара в реанимации областной инфекционной больницы, где проходят лечение больные COVID-19 погибли трое пациентов и врач, еще двое пострадали.

Полиция открыла производство по ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса ("нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности").

5 февраля в Запорожской области объявлено днем траура по четырем погибшим при пожаре.

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Автор: Светлана Макринская