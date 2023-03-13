Существует несколько оснований для отказа от вручения повестки, поясняет эксперт.

Перед вручением повестки работники военкомата обязательно должны выяснить личность человека, которому они хотят дать документ. Ведь без этого процедура невозможна.

Как объяснил юрист Илья Шипко, например, если мужчине более 60 лет, он не является военнообязанным, а следовательно, вручать ему повестку на улице нет нужды.

"Если личность не установлена, то понятно, что повестка не может быть выписана, потому что нет данных. А выписать повестку без установления данных нельзя", — подчеркнул Шипко.

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Он добавил, что при получении повестки гражданин обязан расписаться в документе, в котором обязательно должна быть дата получения.

Можно отказаться от получения повестки, но акт отказа нужно составлять в присутствии свидетелей. Также основанием для отказа от вручения повестки может стать то, что этот документ дают не по месту регистрации. В последнем случае вы сообщаете представителям ТЦК, что вы находитесь на воинском учете в другом территориальном центре комплектования - по месту жительства или регистрации.

Если же повестку вам все-таки вручили, явитесь в ТЦК и предоставьте необходимые документы о пребывании на воинском учете в другом территориальном центре комплектования.

Вручение повесток в Украине

7 февраля 2023 года Верховная Рада продлила на 90 дней действие военного положения и мобилизации. Поэтому массовая раздача повесток в Украине продолжается.

Кто имеет право вручать повестку:

работники органов местного самоуправления;

руководители предприятий, учреждений, организаций;

должностные лица военного комиссариата и территориального центра комплектования;

руководители ЖЭКа, ОСМД.

Напомним, призывников в Украине ждут новые правила выдачи повесток: представители военкомов получат бодикамеры. Теперь они смогут фиксировать на видео или момент вручения документа, или отказа от него.

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