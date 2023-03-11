Если вас принудительно задержали и доставили в ТЦК без составления протокола, требуйте адвоката.

В Украине продолжается массовая раздача повесток на улице и в общественных местах. Поэтому адвокат Роман Симутин составил памятку для украинцев, как общаться с представителями территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК), или просто "военкоматов", как называют их в народе.

В своем YouTube-канале юрист рассказал, что документы на основании указанных 6 пунктов 32 статьи Закона Украины О Нацполиции может проверить только представитель полиции, который находится с работником ТЦК.

Если же вам не сообщили причину проверки, документы не предоставляйте. Отговорка вроде "у нас военное положение" - не основание, говорит адвокат. Документы вы можете не передавать в руки, а просто показать.

Затем, продолжил Симутин, может возникнуть ситуация, когда на гражданина Украины начнут давить за отказ показывать документы и говорить, что будут составлять акт об отказе от вручения повестки. Но если вы не предоставили документы, такие действия незаконны. И задержать за отказ от получения повестки вас не имеют права, говорит адвокат.

Он подчеркнул, что ни в коем случае не нужно оскорблять представителей ТЦК и полиции, бить их, материть. Ведь это уже - законное основание для задержания.

"Если вас принудительно задержали и доставили в ТЦК без составления протокола, требуйте адвоката, потому что это незаконно. Ничего не подписывайте до его прибытия. Если пригласят двух понятых, пишите в протоколе: задержание незаконное, отказывают в предоставлении правовой помощи", — заявил Симутин.

Также он добавил, что задержание не может быть продолжительнее 3 часов. И отсчет начинается с момента, когда к вам подошли представители ТЦК и полиции. Если не отпускают, вы без адвоката, звоните по номеру 102.

Раздача повесток в Украине

Адвокат Андрей Новак заявлял, что раздача повесток на улице и в общественных местах по сути не урегулирована законодательством. Но это один из эффективных способов проведения мобилизации в Украине.

Юрист Владислав Юрчак отмечал, что повестка должна быть вручена лично военнообязанному и им подписана, а в случае отказа от повестки - должен быть составлен соответствующий акт.

Юрист Роман Симутин объяснял, что изменится во вручении повесток военнообязанным украинцам после появления у представителей ТЦК бодикамер.

Адвокат Виктория Кравченко обращала внимание на то, что нет срока аннулирования повестки и процедуры под таким названием.

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