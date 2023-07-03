В распространенных им видеоматериалах содержались публичные призывы к поддержке оккупационной администрации государства-агрессора.

Послушника Почаевской лавры, который распространял в соцсетях пророссийскую агитацию, приговорили к 5 годам лишения свободы. Как сообщили УНИАН в пресс-службе областной прокуратуры, соответствующее решение принял Кременецкий районный суд.

Послушника лавры обвиняли в распространении материалов о правомерности вооруженной агрессии России против Украины, призывов к поддержке российских военных и временной оккупации части территории Украины. По данному факту было возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 111-1, ч. 3 ст. 436-2 УК Украины.

Следствием было установлено, что послушник Почаевской лавры, который имел непогашенную судимость за убийство и проживал на территории монастыря с 2017 года, в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники" распространял сообщения о поддержке захвата территорий Украины и глорификации российских военных, за победу которых просил молиться. Также в распространенных им видеоматериалах содержались публичные призывы к поддержке оккупационной администрации государства-агрессора.

Видео дня

Суд согласился с позицией прокурора и назначил наказание подсудимому в виде 5 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества, лишения права занимать должности в правоохранительных органах Украины и в органах государственной власти, в органах местного самоуправления, в органах, предоставляющих публичные услуги на срок 15 лет.

Досудебное расследование осуществляли следователи Управления СБУ в Тернопольской области.

Задержание служителей УПЦ МП за пророссийскую позицию

На въезде в столицу пограничники остановили священника Украинской православной церкви Московского патриархата, в мобильном телефоне которого обнаружили пророссийский контент и подписки на Фейсбук-страницы президента России Владимира Путина и бывшего президента Украины Виктора Януковича, сбежавшего в Россию.

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