25 января Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) огласил решение о приемлемости межгосударственного дела "Украина и Нидерланды против России".

Заместитель министра юстиции Украины Ирина Мудрая прокомментировала решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) относительно официального определения даты начала оккупации РФ украинских территорий, в частности, Донецкой и Луганской областей.

25 января европейский судебный орган вынес решение в рамках рассмотрения жалобы Украины и Нидерландов относительно оккупации востока Украины в 2014 году и выделил дату 11 мая 2014 года. Как отметила замминистра юстиции Украины в интервью Радио Свобода, это решение имеет сильный политический вес, однако пока нет юридических инструментов, чтобы заставить РФ выполнять решения ЕСПЧ.

Сейчас Украина ищет пути для того, чтобы привлечь РФ к ответственности.

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"Украина ищет пути монетизации решений Европейского суда по правам человека и не только Европейского суда, но и тех решений, которые получили частные инвесторы и в инвестиционных арбитражах по Крыму", – сказала Мудрая.

Она отметила, что со своей стороны Минюст уже предложил партнерам создать компенсационный механизм. Он должен помочь покрыть те убытки, которые принесла РФ пострадавшим от войны украинским семьям.

"Очень важно доказать вину России, ведь рано или поздно Россия захочет вернуться к цивилизованному миру, снова стать частью финансовой системы, вступать в транзакции с другими государствами, и ей нужно будет что-то делать с теми решениями, которые будут вынесены против России", - считает чиновница.

Она подытожила, что когда-нибудь в России наступит момент, когда руководство Кремля будет вынуждено выполнять решения международных институтов, или эти решения будут монетизированны за счет российских активов.

Реакция на решение ЕСПЧ относительно оккупации украинских территорий

Президент Украины Владимир Зеленский почти сразу отреагировал на решение ЕСПЧ о приемлемости межгосударственной дела "Украина и Нидерланды против России" о нарушении Россией прав человека на оккупированных ею с 2014 года территориях Донбасса. Он отметил благодаря этому решению приближенно день, когда Россия будет привлечена к ответственности за агрессию.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак также отметил - это первое дело по оккупации Востока Украины в 2014 году и назвал решение ЕСПЧ хорошей новостью на "юридическом фронте против России".

Как прокомментировала уполномоченный по делам Европейского суда по правам человека Маргарита Сокоренко, теперь суд перейдет к рассмотрению дела по существу.

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