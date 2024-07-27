Страна-агрессор систематически вывозит детей за тысячи километров от дома ознакомиться с "красотами" российского региона.

Российские оккупанты вывезли около 1000 украинских детей с временно оккупированных территорий Херсонщины в Кабардино-Балкарию на "оздоровление". Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

По его информации, за более чем два года с начала полномасштабного вторжения украинских детей в возрасте от 6,5 до 16 лет "страна-агрессор систематически вывозит за тысячи километров от дома ознакомиться с "красотой" российского региона, который взял шефство над Херсонщиной".

"Большинство из этих детей имеют родителей, которые в свою очередь, вероятно, предоставляют разрешение на вывоз ребенка. Однако насколько такой выбор является свободным в условиях оккупации, остается открытым вопросом", - пишет омбудсмен. Видео дня

Он отмечает, что украинские дети вынужденно перенимают не только культуру и традиции враждебного государства.

"Там привлекается мощный ресурс для уничтожения их украинской идентичности, что в свою очередь является составляющей геноцидной политики РФ. Такие действия грубо нарушают права детей и международные нормы защиты прав человека. Украина продолжает настаивать на необходимости получения доступа для международных организаций на ВОТ и привлечении виновных в нарушении прав украинских детей к ответственности", - сообщил Лубинец.

Похищение украинских детей - последние новости

Российские захватчики планируют вывезти 750 детей с оккупированной Луганщины. В частности, детей отправят в военный лагерь в Астраханской области России.

Как рассказал председатель Луганской областной военной администрации Артем Лысогор, обычно в том лагере учат управлять дронами и повышают уровень военно-патриотического воспитания.

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