Захватчики планируют вывезти 750 детей из оккупированной Луганщины

В частности, детей отправят в военный лагерь в Астраханской области России.

Российские захватчики планируют вывезти 750 украинских детей из оккупированной Луганщины. Об этом глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор сообщил в Telegram.

"Нашли причину - будто из-за лесных пожаров, возникших вокруг Кременщины, оккупанты решили отправить "на отдых" 137 детей района в Астраханскую область. В военно-патриотическом лагере с ними будут заниматься представители армии РФ", - сообщил Лысогор.

Как отметил председатель ОВА, обычно в этом лагере учат управлять дронами и повышают уровень военно-патриотического воспитания.

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"В целом этот лагерь должен принять 750 детей из так называемой "лнр", - подчеркнул Лысогор.

Отдельно он отметил, что леса вокруг Кременщины горят уже несколько месяцев. "И захватчики не в состоянии противодействовать стихии - отсутствуют спецтехника и соответствующий приказ "сверху", - добавил он.

Похищение украинских детей

Как сообщал УНИАН, дети, которых удалось вернуть в Украину из России, рассказывают об избиениях и наказаниях за отказ петь российский гимн.

Также известно, что украинские дети, которые были похищены и вывезены в Россию в первые месяцы вторжения в Украину, появляются на российских сайтах для усыновления.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что российский диктатор Владимир Путин показал полное пренебрежение к международному праву. По его словам, Россия последовательно блокирует возвращение украинских детей, которых она депортировала во время полномасштабной войны.

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