На участке Сумского пограничного отряда продолжается обустройство украинско-российского участка госграницы противотранспортными рвами.

Продолжаются мероприятия по укреплению границы на угрожающих направлениях.

Об этом говорится на официальном сайте Государственной пограничной службы Украины.

"Учитывая сегодняшние вызовы безопасности на государственной границе, продолжаются мероприятия по ее укреплению. Несмотря на то, что обычно сезон инженерного обустройства границы продолжается до наступления зимы, в этом году активные мероприятия по укреплению госграницы на опасных направлениях продолжаются, несмотря на снег и похолодание. Особое внимание уделяется границе со страной-агрессором", - говорится в сообщении.

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В частности, на участке Сумского пограничного отряда продолжается обустройство украинско-российского участка госграницы противотранспортными рвами. Здесь работает комплексная механизированная инженерная группа, которая с помощью спецтехники, в дополнение к существующим инженерным препятствиям на наиболее опасных направлениях, прокапывает ров и насыпает вал, что является дополнительными преградами.

Наращивание войск РФ на границах с Украиной

Напомним, с конца октября в западных СМИ начали появляться публикации об увеличении количества российских войск и техники вблизи границ Украины. Эти маневры вызвали серьезную обеспокоенность в правительственных кругах США и Европы.

21 ноября руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что Россия сконцентрировала у границы с Украиной 92 тыс. военнослужащих и готовится к вторжению в конце января – начале февраля 2022 года.

В свою очередь министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что РФ разместила у границ Украины, на оккупированных территориях в Крыму и отдельных районах Донецкой и Луганской областей 115 тыс. военнослужащих.

Москва отрицает обвинения в подготовке к нападению на Украину и указывает на активизацию сил НАТО у российских границ.

Вместе с тем США и ЕС пригрозили РФ серьезными санкциями в случае нового вторжения в Украину.