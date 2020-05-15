Появились новые подробности истории с нахождением десятков младенцев от суррогатных матерей в гостинице Киева (видео)

Если МИД предоставит разрешение родителям, они смогут уехать со своими детьми.

Вопросом детей киевской клиники суррогатного материнства, находящихся в отеле "Венеция", будет заниматься МИД.

Об этом заявила омбудсмен Украины Людмила Денисова в комментарии журналистам. Соответствующее видео опубликовано на ее странице в Facebook.

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"Есть проблема по Испании и Италии, и сейчас будет установление гражданства ребенка, который родился здесь. Это будет через содействие ГМС. И оформление проездных документов", - рассказала она.

По словам Денисовой, пара испанцев уже обратилась к ней за помощью.

"Сейчас они предоставили мне обращение со всеми документами. И сейчас я буду обращаться к министру иностранных дел Кулебе в соответствии с нашими решениями, которые мы вчера согласовали, и они уже будут давать разрешение на выезд этим родителям... Все эти родители, которые находятся за пределами Украины, они тоже будут обращаться ко мне, чтобы предоставить им возможность приехать, а потом уехать с этими детьми", - отметила омбудсмен.

Как сообщал УНИАН, в столичном отеле "Венеция" находятся 46 младенцев от суррогатных матерей, которых не могут отдать иностранцам из-за карантина.