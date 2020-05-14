Скандал с младенцами от суррогатных матерей в Киеве: в Кабмине хотят усилить защиту прав детей

В Минсоцполитики собираются разработать "национальную политику" в отношении суррогатного материнства.

Министерство социальной политики инициирует законодательное усиление защиты прав детей, рожденных суррогатными матерями, после скандального случая с младенцами в Киеве.

Читайте такжеЖурналисты узнали, сколько украинки получают за нелегальное суррогатное материнство (видео)Как сообщили в пресс-службе ведомства, Украине необходимо разработать свою национальную политику в отношении суррогатного материнства, особенно в отношении предоставления такой услуги иностранцам.

«Мы хотим, чтобы дети не становились предметом купли-продажи, а к женщине не было проявлений различных форм эксплуатации, и в то же время, мы не имеем права лишить возможности стать биологическими родителями те семейные пары, которые не могут выносить своего ребенка по медицинским показаниям», – отметили там.

Ранее УНИАН писал, что в столичном отеле находятся 46 младенцев от суррогатных матерей, которых не могут отдать иностранцам из-за карантина.