Понтифик сделал свое самое громкое заявление по этому поводу.

Папа Римский, который постоянно осуждает насилие в отношении женщин, на этот раз сравнил его с сатанизмом.

Об этом сообщает британская телерадиокомпания BBC.

Читайте такжеВ Украине на 53% выросло количество заявленный о домашнем насилии, - МВДВ разговоре с четырьмя лицами, у которых был непростой жизненный путь, Папа сетовал, что количество женщин, которых бьют и которые подвергаются жестокому обращению в своих домах является "очень, очень большим".

Он также назвал домашнее насилие "почти сатанинским делом".

"Проблема в том, что для меня это почти сатанинское дело, потому что оно использует человека, который не может защитить себя, который может лишь блокировать удары. Это унизительно. Очень унизительно", - сказал Папа Франциск.

В разговоре с женщиной по имени Джованна, которая сбежала из дома со своими четырьмя детьми из-за жестокого обращения, Папа добавил, что женщины, пострадавшие от жестокого обращения, не теряют своего достоинства.

Он акцентировал, что количество случаев насилия в отношении женщин возросло на фоне пандемии. Обращаясь к Джованни, Папа Франциск сказал:

"Вы даете пример сопротивления, урок сопротивления бедствиям".

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Автор: Анастасия Печенюк